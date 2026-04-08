Riskli Alanlar Belirlendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Çiftçi, Sosyal Risk Haritaları ile riskli bölgelerin tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sosyal Risk Haritaları uygulamasıyla riskli alanların önceden tespit edildiğini, kurumlar arası koordinasyonla sahada hızlı ve etkili müdahale sağlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte, 81 ilin valileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerinin katılımıyla "Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları" konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısını gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda sahada yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Sosyal Risk Haritaları ile il, ilçe, mahalle ve hane düzeyinde risk alanlarının önceden tespit edildiğini aktaran Çiftçi, "Kamu kurumlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak hızlı ve etkili müdahalede bulunuyor, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışını sahada daha etkin hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Valilerin koordinasyonunda devletin ihtiyaç duyulan her haneye zamanında ulaştığını vurgulayan Çiftçi, vatandaşların huzuru, aile yapısının korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Öte yandan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun da VKS üzerinden katıldığı toplantıda, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci de hazır bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 10:30:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.