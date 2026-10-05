Riyad'da Mekke Anlaşması komitesi toplanacak, Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu katılacak - Son Dakika
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Riyad'da Mekke Anlaşması komitesi toplanacak, Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu katılacak

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bugün Riyad'da Mekke Anlaşması kapsamındaki komite toplantısına katılacak. Toplantının akşamüstü başlaması planlanıyor.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Mekke Anlaşması kapsamındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Riyad'da, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte katılacak. Toplantının akşamüstü başlaması planlanıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Riyad'da Mekke Anlaşması komitesi toplanacak, Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu katılacak - Son Dakika
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