Rize-Artvin Havalimanı Yolcu Sayısı 1 Milyonu Geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize- Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolu sayısına ulaştığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin programı kapsamında Borçka AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. "Ulaştırma alanında Türkiye'nin her tarafında birçok iş yaptık ama ona rağmen bazı yerlerdeki bazı ihtiyaçları belli bir seviyeye getirdik" diyen Uraloğlu, " Doğu Karadeniz'de zaten bir zorluk var. Artvin'e geldik mi o zorluk daha üst noktaya çıkıyor. Bu coğrafya böyle bu coğrafyayı bekleyen sizlere bizim de görevimiz hizmet etmek. Bazen bazı yaptığımız işler o günün ihtiyaçlarını karşılıyor. Gelişen, değişen ihtiyaçlara göre oranın yeniden ele alınması gerekebiliyor. Artvin'de de Borçka'da da bu tür bazı işlerimiz de var" dedi.
Macahel'e tünel projesi
Borçka'nın zorlu kış şartlarında her yıl çile yaşayan Macahel bölgesine tünel projesi ile ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu "Muhtarlarımız bir heyet olarak gelmişti ben genel müdürken. Konuşmuştuk, projeyi hızlandırmıştık, bitirmiştik. Oradaki mevcut şartları tekrar gözden geçirdiğimizde bu 6 kilometrelik tünel, 4-5 kilometrelik de bağlantı yolunu yatırım programına aldırmakta biraz zorlanıyoruz. Malum biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Ondan önce pandemi yaşadık bu zorluklar var. Arkadaşlarımız orada tünelli bir alternatif üzerinde çalışıyorlar. Sizlerin de görüşünü alarak, bütün Artvin'in yöneticilerinin hepsinin görüşlerini de alarak orada bir vaziyet alır da orayı daha yapılabilir kılarsak inşallah onun da projesi uzun zaman almaz, hızlıca bitirir hemen onu da yatırım programını alır, yürürüz diye düşünüyoruz. Yok olmadı zaten elimizde hali hazırda proje var. Onu biraz daha yakın takip edeceğiz ve şu önümüzdeki süreçte de inşallah yapım çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.
STK temsilcileri ile buluştu
Bakan Abdülkadir Uraloğlu daha sonra il merkezine giderek sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada "Bugün Rize Artvin Havalimanımıza indik. Geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiğimiz oldu. Haftalık sefer sayımız 65. Burası iş yapar mı yapmaz mı tartışılan bir dönemde günlük ortalama 10 tane uçak var. Oradan geldiğimizde sahil yolunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ehemmiyet vererek bitirdiğimiz bir yoldan seyrettik. Borçka'ya kadar çok istediğimiz standartlarda olmayan bir yolunuz var. Bununla ilgilide çalışmalarımız var. Bir çok yatırım yaptık. Şimdiye kadar, 86 milyar liralık Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı olarak Artvin'e yatırım yaptık. Bölünmüş yolu 40 kilometreye çıkartmışız yine sıcak karışım kaplamada da karayolları sorumluğunda olan yollarımızın 201 kilometresini sıcak karışım kaplama yapmışız" ifadelerini kullandı. - ARTVİN
Son Dakika › Politika › Rize-Artvin Havalimanı Yolcu Sayısı 1 Milyonu Geçti - Son Dakika
Mardin'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Batman'da gerçekleştirilen nevruz etkinliği sonrasında sokaklarda izinsiz gösteri yapan terör yandaşları, güvenlik kameralarına yansıdı. Özel Hareket Polisi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak, terör örgütü propagandası yapmak, kamu malına zarar vermek suçlarından soruşturma kapsamında adli mercilere sevk edilecek.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın 'Güçlü Muğla lobisinin başında Aydın Ayaydın olmalı' sözlerine, 'Sayın Aras, bana teklif yapmanıza gerek yok. Ben zaten tüm bu sorunları bildiğim ve sizin de çözemeyeceğinizi gördüğüm için başkanlığa aday oldum.' diye karşılık verdi.
BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, Ahlatlıbel'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı. Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce gerçekleşen kazanın arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlandı. Yeniden açılan ana soruşturma kapsamında, Ahlatlıbel'deki keşif işlemi gerçekleştirildi ve Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığında da keşif yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki acil ateşkes talep kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakan Göktaş, İsrail'in bu kararı yerine getirmesini ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını temenni etti. Ayrıca, Bakanlık olarak Gazze'ye sosyal hizmet ve psikososyal destek verdiklerini ve Gazzeli çocukları ülkede ağırlamak için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle ilçesinde halkı selamladı. Altınok, Ankara'nın sağduyuya sahip olacağını ve eser ve hizmet belediyeciliğinin galip geleceğini belirtti. Ayrıca, Antalya'da daire aldığı iddialarına yanıt veren Altınok, bu iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi. Altınok, Belçika'da gerçekleşen terör saldırısını da kınadı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'da görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM'deki Filistin halkının direnişinin İslam Ümmeti için bir başarı olduğunu belirtti. Haniye, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığını ve Gazze'deki direnişin başarılı olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'deki olaylar karşısında Belçika makamlarıyla hemen iletişime geçtiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye'nin Belçika Dışişleri Bakanıyla telefonda görüştüğünü ve diplomatik temsilcilerin olay bölgelerindeki Türk vatandaşlarıyla buluştuğunu belirtti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da yaptığı konuşmada, İstanbul'un huzurlu ve güvenli bir şehir olmasını istediklerini belirterek, 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?