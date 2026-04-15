Rize'de Maden Projeleri Tartışıldı

15.04.2026 20:10
CHP ve AK Parti milletvekilleri maden arama projelerini ve çevresel etkileri değerlendirdi.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı ile CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize'nin Ardeşen ve Çayeli ilçelerindeki maden arama projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırı sırasında yaşamını yitiren öğrencilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Ocaklı, yaşanan olayın katlanılacak bir acı olmadığını belirterek, Türkiye'de sadece bir güvenlik açığının bulunmadığını, konunun aynı zamanda büyük bir sosyal sorun olduğunu söyledi.

Rize'deki maden arama projelerine ilişkin değerlendirme yapan Ocaklı, Ardeşen ilçesinde bölge halkı ve muhtarların tepkisi üzerine planlanan maden arama ihalesinin şimdilik geri çekildiğini aktardı.

Çayeli'ndeki maden arama projesine de değinen Ocaklı, "Doğru olan nedir? Bilimin verileridir. Bilimin verileri vahşi madenciliğin bu coğrafyada zarar verebileceği sonuçları ortaya koymuşken siz Çayeli halkı ses çıkarmadı, muhtarları ses çıkarmadı diye Çayeli'ni feda edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Madencilik faaliyetlerinin ekonomik katkısına odaklanılırken çevreye verilen zararın göz ardı edildiğini öne süren Ocaklı, "Çayeli'nde bir ton bakır üretildiğinde bize 100 ton atık kalacak." dedi.

Ocaklı'nın basın toplantısı sırasında AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı da toplantıya katıldı.

AK Parti Rize Milletvekili Avcı da Çayeli'ndeki maden arama ihalesiyle ilgili vatandaşların ve muhtarların kendisini aradığını söyledi.

Avcı, "Benim için ve AK Parti için mühim olan şey şudur, vatandaş eğer kahir ekseriyetle bunun yapılmamasını arzu ediyorsa, millete vekalet eden kişiler olarak bize düşen vazife milletin hukukunu korumaktır ve milletin sözcüsü olmaktır. Bunu da önümüzdeki süreçte uygulayacağız. Çayeli ilçesi bir araya gelip, bunun Çayeli'ne bir faydası olmayacağını, zararı olacağını düşünüp bir kanaat sergiliyorsa bizim milletvekilleri olarak bu kararı ıskalamamız mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm Haftası

Öte yandan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici de Meclis'te Turizm Haftası kapsamında yaptığı basın toplantısında, Muğla turizminin yapısal sorunlarına dikkati çekti.

Muğla'da turizmin uzun süredir mevsimsellik sorunu yaşadığını vurgulayan Derici, "Turizm fiilen 3 aya sıkışmış bir yapıya dönüşmüştür. Kağıt üzerinde 6 ay olarak görülen sezon sahada gerçek karşılığını bulmamaktadır. İşletmeler 12 aylık maliyeti 3 aylık gelirle karşılamak zorunda kalmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
