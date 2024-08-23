Robert F. Kennedy, Seçimlerde Bağımsız Aday Olarak Katılıyor - Son Dakika
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Politika

Robert F. Kennedy, Seçimlerde Bağımsız Aday Olarak Katılıyor

ABD'deki seçim yarışına bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy, 10 eyalette adını oy pusulasından çıkaracağını ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyeceğini açıkladı.

23.08.2024 23:52
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ABD'deki seçim yarışına bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy, seçimin sonucunu belirlemesi muhtemel 10 eyalette adını oy pusulasından çıkaracağını ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyeceğini açıkladı.

ABD'de Kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için taraflar yavaş yavaş belli oluyor. Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılan eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy, yaptığı basın toplantısında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı desteklediğini belirtirken, Trump ve yardımcılarıyla birkaç kez görüştüğünü ve sınır güvenliği, ifade özgürlüğü, savaşların sona erdirilmesi gibi konularda hemfikir olduklarını öğrendiğini vurguladı. Kennedy, "Hala üzerinde çok ciddi görüş ayrılıkları yaşadığımız pek çok konu ve yaklaşım var. Ancak diğer kilit konularda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

Kennedy, seçimin sonucunu belirlemesi muhtemel 10 eyalette adını oy pusulasından çıkaracağını ancak diğer eyaletlerde aday olarak kalacağını söyledi.

Robert F. Kennedy'nin kız kardeşi Kerry Kennedy ise yaptığı açıklamada, Trump'ı destekleme kararının ailenin değerlerine ihanet ettiğini söyleyerek, "Bu üzücü bir hikayenin üzücü bir sonu" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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