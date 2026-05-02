İlkadım Belediyesi borçsuz döneme girdi

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 2 yıllık görev sürecinde belediyenin borçlarını kapatarak güçlü bir mali yapı oluşturduklarını, tüm projeleri borçlanmadan öz kaynaklarla hayata geçirdiklerini ve başlanmayan projelerin dahi finansmanını hazır tuttuklarını söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, göreve geldikten sonraki süreçte yaptıkları hizmet ve mali disiplin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Borç sıkıntısı yaşayan belediyeyi öz kaynaklarıyla proje üretebilen bir yapıya kavuşturduklarını belirten Kurnaz, "2024'te göreve geldiğimiz tarihten itibaren hem belediyemizin bütçesini toparladık hem de hatırı sayılır bir borçla devraldığımız süreci iyi bir planlama ve bütçe yönetimiyle yönettik. Geçmiş borçlarımızı tasfiye ederken günlük belediye hizmetlerini de aksatmadan sürdürdük. Bir buçuk yılda 170 kilometrenin üzerinde yol yaptık, 60 yeni araç aldık. Belediye araç ve gereç eksiklerini tamamladık. Gazi Parkı ve Gazi Caddesi gibi alanlarda düzenlemeler yaparak prestijli yaşam alanları oluşturduk. Parklarımızı yeniledik ve yeni projeler hazırladık. 19 Mayıs'a yetiştirmeyi planladığımız Gazi Park projemiz de bunlardan biri" dedi.

Güvenli parklar

İlçedeki çocuk parklarının kamera sistemleriyle donatıldığını ve 24 saat izlenebilir şekilde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne entegre edildiğini belirten Kurnaz, "Hanımeli Konağı'nı da ilçemize kazandırdık. Dört katlı tarihi bir binayı restore ederek kadınlarımızın kullanımına sunduk. İçerisinde diyetisyen, psikolog ve sosyal etkinlik alanları bulunan çok amaçlı bir merkez oluşturduk. Güvenli Parklar Projesi kapsamında ilk etapta 30 parkı planladık. Emniyetin belirlediği standartlarda parkları kameralarla donatıyoruz. Şu ana kadar 8 parkı tamamladık, 10 parkın hazırlıkları devam ediyor" diye konuştu.

"Yaptığımız hiçbir projede borçlanmıyor, kredi kullanmıyoruz"

Mali disiplin konusunda örnek gösterilen bir belediye haline geldiklerini ifade eden Kurnaz, "Bu yıl Engelsiz Yaşam Merkezi ve Acil Afet Merkezi projelerini hayata geçireceğiz. Ayrıca 7-8 büyük temalı park planladık. Bu projelerin tamamının finansmanını ayırdık. Hiçbir projede borçlanma ve kredi kullanmıyoruz. Belediyemizin öz kaynaklarıyla hizmet üretiyoruz. İlkadım Belediyesi bugün itibarıyla piyasaya, vergi dairesine ve sigortaya borcu olmayan bir belediye haline gelmiştir. 'Milletin her kuruşu millete hizmet olarak dönecek' anlayışıyla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Gazi Caddesi'nde yapılan düzenlemelerin diğer büyük caddelere de uygulanacağını belirten Kurnaz, "Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Mecidiye Caddesi ve Bağdat Caddesi'nde de prestijli cadde düzenlemeleri yapacağız. Işıklandırma, tabela, tente ve asfalt düzenlemeleriyle bu caddeleri de modern hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN