Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi? - Son Dakika
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Politika

Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

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Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan milletvekili Hasan Ekici'nin rozet takma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Hangi partiden geldi?'' sorusuna, Özlem Zengin'in ''Gelecek Partisi'nden'' yanıtı vermesi törene damga vurdu.

14.05.2025 15:32  Güncelleme: 15:40
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Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan milletvekili Hasan Ekici için düzenlenen rozet takma töreninde yaşanan kısa diyalog dikkat çekti. Törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekici'nin nereden katıldığını sordu.

"HANGİ PARTİDEN GELDİ, NEREDEN GELDİ?"

Erdoğan, "Hangi partiden, nereden geldi?" diye sorunca, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin "Gelecek Partisi'nden. Gelecek Partisi'nden aramıza katıldı Hasan Bey" yanıtını verdi.

Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

CHP LİSTELERİNDEN MECLİS'E GİRMİŞTİ

Öte yandan CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren Ekici, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Ekici yaptığı açıklamada "Kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Rozet takma törenine Erdoğan\'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

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Son Dakika Politika Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Haj:
    bir zamanlar bende deli gibi sevmiştim o bana dert ben ona oy vermiştim bundan sonra derdinde dermanında senin olsun yazık ettin millete emekliye işçiye çiftciye hastaya öğrenciye vay vay 61 37 Yanıtla
  • şakir:
    onursuzlar chp secmenın sayesınde meclıse gırdınız bırde akp ye katılıyor onursuzlar 59 11 Yanıtla
  • Sernazze:
    REİS E OY VERMİŞ OLSAN KENDİNLE GURUR DUYARDIN TERS PSİKOLJİ YAPIP İNSANLARI ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ SİZLER ÖNCE SÖZDE OY VERMEDİM DEDİKLERİNİZİN YAPTIKLARINI YAZINNNN YAZA YAZA BİTMEZ BENCE DE BANT KULLANINNN :))) 19 37 Yanıtla
  • Ahmet Gürfidan:
    Omurga önemli 43 5 Yanıtla
  • selami inel:
    Bu nasıl bir yüzsüzlüktür vekil transferi başka partiler arasında olduğunda ne diyordu kendisi 42 5 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bunu nereden satın aldınız diye basitçe sormuş, bunda ne var? 24 2 Yanıtla
  • KADİR gerçekler:
    Dem partili Demirhandan Küstahça bir konuşma sen kimsin Devletin görev verdiği koruculara bu şekilde bir konuşma yaparsın.Devletin savcılarını göreve çağırıyorum. Devletin halen görevdeki korucularına küçümseyip bir üslupla hatta burda Vatanı görevini yapan Askerlerimizide gönderme yaparak alenen Devlete ve onun emrindeki güvenlik güçlerine hakaret etmiştir. Bu kendini bir yerin başkanı zanneden futursuza Devletimiz ve Halkımız gereken cevabi vermelidir. 4 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Hasan Ekici'ye kapak olmuş. Seni tanımıyorum bile diyor. o kadar önemsizsin benim için diyor. 0 0 Yanıtla
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