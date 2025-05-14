Rozet takma törenine Erdoğan\'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

KADİR gerçekler:

Dem partili Demirhandan Küstahça bir konuşma sen kimsin Devletin görev verdiği koruculara bu şekilde bir konuşma yaparsın.Devletin savcılarını göreve çağırıyorum. Devletin halen görevdeki korucularına küçümseyip bir üslupla hatta burda Vatanı görevini yapan Askerlerimizide gönderme yaparak alenen Devlete ve onun emrindeki güvenlik güçlerine hakaret etmiştir. Bu kendini bir yerin başkanı zanneden futursuza Devletimiz ve Halkımız gereken cevabi vermelidir.