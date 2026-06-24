Rubio BAE'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Rubio BAE'de Temaslarda Bulundu

24.06.2026 15:36
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BAE Devlet Başkanı ile görüştü; İran mutabakatı ve güvenlik ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez turu kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, üç gün sürecek Körfez turu kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarına başladı. ABD'li Bakan Rubio, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

"Taraflar, Trump'ın İran ile imzaladığı mutabakat zaptını ele aldı"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Taraflar, Başkan Trump'ın İran ile imzaladığı mutabakat zaptını, Hürmüz Boğazı'ndan tam ve güvenli geçişin sağlanmasına yönelik çabaları ve bölgede barış ile istikrarın önemini ele aldı" dedi. Pigott ayrıca, Marco Rubio'nun "ABD'nin BAE'nin güvenliğine olan bağlılığını yeniden teyit ettiğini" söyledi.

Çalışma yemeğine BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer de katıldı.

Rubio, Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, yarın sona erecek Körfez turu kapsamında Kuveyt ve Bahreyn'i de ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Rubio'nun Bahreyn'de Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Konseyde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Umman yer alıyor. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

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