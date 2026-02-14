Rubio'dan Suriyeli Yetkililere Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Rubio'dan Suriyeli Yetkililere Görüşme

Rubio\'dan Suriyeli Yetkililere Görüşme
14.02.2026 01:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Münih'te Suriyeli heyetle bir araya gelerek Suriye meselelerini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih'te Suriyeli yetkililere bir araya gelerek Suriye ve bölgeye ilişkin meseleleri görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani liderliğindeki Suriye heyeti ile bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani liderliğindeki heyet arasındaki görüşmede Suriye ve bölgeye dair konuların ele alındığı ve Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, egemenliğine verilen desteğin teyit edildiği belirtildi.

Toplantıya, Suriye'de kontrol ettiği toprakları hızlı bir şekilde kaybederek özerklik iddialarından vazgeçen SDG elebaşı Mazlum Abdi de katıldı. Toplantıda ABD tarafının terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki SDG mensuplarının Suriye ordusuna entegrasyonuna desteğini ifade ettiği de kaydedildi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da sosyal medya hesabı üzerinden toplantıdan bir fotoğraf paylaşarak, "Bin kelimeye bedel bir fotoğraf. Yeni bir başlangıç" diye yazdı.

Barrack daha önce, Suriye'de DAEŞ'e karşı mücadelede liderliği Suriye hükümetinin üstlenmeye başlamasının ardından SDG'nin rolünün büyük ölçüde sona erdiğini açıklamıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Suriye, Münih, Son Dakika

Son Dakika Politika Rubio'dan Suriyeli Yetkililere Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
00:03
Küçükçekmece’de trafikte ’kaynak’ tartışması Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' tartışması! Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:39
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 03:07:55. #7.11#
SON DAKİKA: Rubio'dan Suriyeli Yetkililere Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.