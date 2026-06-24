Rubio Kuveyt'te Törende Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rubio Kuveyt'te Törende Bulundu

Rubio Kuveyt\'te Törende Bulundu
24.06.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kuveyt'te Emiri ile bölgesel güvenlik ve İran temaslarını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez turu kapsamında resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kuveyt'te bulunan ABD Büyükelçiliği'nde bayrak çekme törenine katıldıktan sonra Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez turu kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Kuveyt'e geldi. Rubio, temasları kapsamında, İran ile bölgedeki çatışmaların sonlandırılmasının ardından yeniden faaliyete başlayan ABD Kuveyt Büyükelçiliği'nde düzenlenen bayrak göndere çekme törenine katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'un yönetiminin taraflar arasındaki ortaklığı güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydederek, "Kuveyt, bölgesel güvenlik ve istikrar açısından vazgeçilmez bir ortaktır" dedi.

Kuveyt Emiri es-Sabah ile bir araya geldi

Rubio törenin ardından Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi. Görüşmede İran ile sonlandırılan çatışmaların yanı sıra bölgesel ve küresel alanlardaki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Rubio görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Washington'ın İran ile yürüttüğü temaslar kapsamında ABD'nin Körfez bölgesindeki müttefiklerinin güvenliğini zayıflatacak hiçbir adım atmayacağını söyledi. Rubio, "Körfez'deki ortaklarımızla tamamen uyum içinde olacağız. Bu yüzden bu ziyaretleri yapıyorum, burada olmamın nedeni bu. Bölgede uzun süredir müttefikimiz olan ülkelerin güvenliğini zedeleyecek hiçbir şey yapmayacağız. Eğer İran iyi ve gerçek bir anlaşma yapmak istiyorsa, ABD buna açıktır. Eğer istemezlerse elbette Başkan Donald Trump'ın başka seçenekleri de var" dedi.

Rubio ayrıca ABD-İran arasındaki teknik müzakerelerin ay sonunda görüşmelere yeniden başlayacağını ve temsilcilerin büyük ihtimalle yeniden İsviçre'de bir araya geleceklerini belirtti.

"Lübnan Silahlı Kuvvetleri ne kadar çok toprağı güven altına alırsa, İsrail'in varlığı o kadar azalacaktır"

Rubio, İsrail'in Lübnan'daki işgaline de değinerek, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin "Hizbullah kontrolündeki bölgeleri" kontrol altına alması durumunda İsrail'in ülke topraklarındaki varlığının azalacağını savundu. Rubio, "Lübnan Silahlı Kuvvetleri ne kadar çok toprağı güven altına alırsa, İsrail'in Lübnan'daki varlığı da o kadar azalacaktır" dedi.

Rubio, Bahreyn'e geçecek

ABD Dışişleri Bakanı'nın Kuveyt ziyaretinin ardından Bahreyn'e geçmesi ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Rubio'nun Körfez ziyareti, ABD ile İran arasındaki çatışmaları resmen sona erdiren ve 60 günlük kapsamlı müzakere sürecini başlatan mutabakat zaptının imzalanmasının ardından, üst düzey bir ABD yetkilinin bölgeye yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. - KUVEYT

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Marco Rubio, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Körfez, Kuveyt, Dünya, İran, Emir, Son Dakika

Son Dakika Politika Rubio Kuveyt'te Törende Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salihli’de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama Salihli'de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama
4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı 4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
İtalya’nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı
Serkan Reçber, Amedspor’dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı

19:31
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:50
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
17:48
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 20:28:38. #7.13#
SON DAKİKA: Rubio Kuveyt'te Törende Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.