Rubio ve Papa'nın Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rubio ve Papa'nın Görüşmesi

Rubio ve Papa\'nın Görüşmesi
07.05.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Papa 14. Leo ile insani krizleri görüştü; ilişkileri geliştirme kararı alındı.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Papa 14. Leo arasında gerçekleştirilen görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiği belirtilirken, İran ve Lübnan başta olmak üzere savaş, siyasi gerilimler ve insani krizlerin yaşandığı bölgelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Vatikan Basın Ofisi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Basın ofisinden yayımlanan bildiride, taraflar arasında samimi bir atmosferde geçen görüşmeler kapsamında Vatikan ile ABD arasındaki iyi ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak taahhütlerin yinelendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca savaş, siyasi gerilimler ve insani krizlerin yaşandığı bölgeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Görüşmede, siyasi ve askeri gerilimlerin sürdüğü İran ve Lübnan'ın yanı sıra Afrika kıtasındaki çeşitli ülkelerdeki durumun da ele alındığı kaydedildi. Bildiride ayrıca son dönemde ABD ile ilişkilerinde gerilim yaşayan Küba'ya ilişkin başlıkların da görüşüldüğü aktarıldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir yıl aradan sonra Katolik Kilisesi'nin lideri ile ABD Başkanı Donald Trump kabinesinden bir yetkili arasında yapılan ilk temas olmuştu. İkili yaklaşık yarım saat görüşmüştü.

Trump, Papa'ya tepki göstermişti

Bu gelişme, Trump ile Papa 14. Leo arasında yakın zamanda yaşanan gerginliklerin ardından geldi. İlk ABD'li papa olan Leo, ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşına ve Trump yönetiminin sert göçmen politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle Trump'ın tepkisini çekmişti. Trump, dün yaptığı açıklamada Papa 14. Leo'ya bir mesajı olup olmadığı sorusuna, "Kendisi, sanırım İran'ın nükleer silaha sahip olabileceğini söylüyordu. Ama ben olamazlar diyorum. Çünkü olursa, bütün dünya rehin alınır. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Tek mesajım bu" cevabını vermişti. ABD Başkanı Nisan ayında da "İran'da ne olduğunu anlamıyor, savaş hakkında konuşmamalı" açıklamasını yapmıştı. - VATİKAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rubio ve Papa'nın Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız
Çorum Valiliği’nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
Ereğli’de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti Ereğli'de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar

19:16
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu
Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
18:54
Trabzonspor’da Batagov ameliyat edildi Aylarca forma giyemeyecek
Trabzonspor'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
17:58
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
17:33
Fenerbahçe’de Nene için yolun sonu
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu
16:59
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 19:45:03. #7.12#
SON DAKİKA: Rubio ve Papa'nın Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.