Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1974 yılı öncesinde Rumlara ait taşınmaz mülklere dair tutuklama ve kovuşturma politikasının yoğunlaştırılacağını duyurdu.

KKTC'de 1974 yılı öncesinde Rumlara ait taşınmaz mülkler konusunda Rum kesiminde sürdürülen kovuşturmalara ilişkin GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos açıklamada bulundu. Rum basınına yansıyan sözlerinde Kombos, bu kovuşturmaların arkasındaki siyasi gücün azalmak bir yana güçlendiğini savundu. Aynı yasal düzenlemelerin geçmişte de yürürlükte olduğunu, ancak mevcut Rum yönetimi döneminde bunların daha yoğun biçimde uygulandığını ifade eden Kombos, kovuşturmaların ilerleyen süreçte yoğunlaştırılacağını açıkladı.

"(İsrailli iş adamı Aykut) Hapis cezasının kesinlikle çok daha uzun olması gerekirdi"

Kombos, kanser tedavisi gören 75 yaşındaki İsrailli iş insanı Simon Aykut'un nakledildiği İsrail'de serbest bırakılmasına ilişkin de konuştu. Aykut'a verilen 5 yıllık hapis cezasını yetersiz bulduğunu belirten Kombos, "Kişisel fikrimi soracak olursanız, hapis cezasının kesinlikle çok daha uzun olması gerekirdi" dedi.

Kombos, Aykut'un tahliyesinin ardından İsrail makamlarından resmi bilgi aldıklarını, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'e de yazılı bilgilendirmede bulunulacağını kaydetti.

KKTC'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren AFİK Group'un kurucusu Aykut, Haziran 2024'te GKRY'de tutuklanmış ve 24 Ekim 2025'te 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasının kalan kısmını çekmek için 17 Nisan 2026'da İsrail'e nakledilen Aykut'un sağlık gerekçesiyle serbest bırakıldığı, 21 Kasım'da ailesi tarafından duyurulmuştu.