Rum Partilerden Türkiye Değerlendirmesi

Rum siyasi partileri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in gerçekleştirdiği Ulusal Konsey toplantısının ardından Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis başkanlığında gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısının ardından Rum siyasi partileri, Kıbrıs sorunu ve olası müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rum basınında yer alan haberlere göre, toplantı sonrasında başta DİSİ, AKEL, ELAM, DİKO, ALMA ve DDP olmak üzere siyasi partiler peş peşe açıklamalar yaptı. DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, değişen uluslararası koşulların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ortaya çıkan yeni fırsatların stratejik bir yaklaşımla ele alınmasının önemine işaret etti. Dimitriu, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde gündeme gelen taleplerin, Ankara üzerinde siyasi baskı unsuru olarak kullanılabileceğini savundu. AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise Rum tarafının çözüm konusundaki pozisyonunu net şekilde ortaya koyması gerektiğini belirterek, müzakerelerin 2017 yılında kesintiye uğradığı noktadan yeniden başlaması yönündeki görüşlerini yineledi. Stefanu ayrıca, Antonio Guterres'nin görev süresi içerisinde Kıbrıs sorununda yeni bir ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı konusunda kesin bir değerlendirme yapamadığını ancak BM Genel Sekreteri'nin, başlattığı girişimlerin gelecekte de devam ettirilebilmesi adına zemin hazırlamaya çalıştığını düşündüğünü ifade etti.

ELAM Başkanı Hristos Hristu, iki toplumlu iki kesimli federasyon modeline karşı oldukları yönündeki tutumlarını bir kez daha dile getirdi. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise Hristodulidis'in genişletilmiş uluslararası konferans düzenlenmesine yönelik girişimlerine destek verdiklerini belirterek, Avrupa Birliği'nin Türkiye üzerinde baskı oluşturulması konusunda önemli bir aktör olduğunu savundu. ALMA Partisi Başkanı Odisseas Mihailidis, Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü girişimleri olumlu karşıladıklarını ifade ederken, DDP Başkanı Fidias Panayotu ise partisinin henüz Kıbrıs sorununun çözüm modeline ilişkin nihai bir tutum belirlemediğini açıkladı.

Panayotu, parti organlarıyla yapılacak istişarelerin ardından iki toplumlu iki kesimli federasyon modeline destek verilip verilmeyeceğinin netleşeceğini kaydetti. - LEFKOŞA