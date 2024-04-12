Rus askerleri, Nijer ordusunu eğitmek üzere ülkeye geldi.
Batı Afrika ülkesi Nijer ile Rusya arasında askeri iş birliği güçleniyor. Rus askeri eğitmenler, hava savunma sistemi ve askeri teçhizatla birlikte çarşamba günü Nijer'in başkenti Niamey'e geldi. Nijer devlet medyası, ülkenin hava sahasının tam kontrolünün sağlanması için Rusya'nın hava savunma sisteminin kurulmasına yardımcı olacağını aktardı. Rus devlet haber ajansı RIA Novosti de Rus askeri eğitmenlerin "terörle mücadele konusunda Nijer ordusunu eğitmek için" Niamey'e geldiğini belirtti.
Rus eğitmenlerin ülkeye gelişi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ülkeyi yöneten General Omar Tchiani arasında 26 Mart'ta gerçekleştirilen ve "güvenliğin sağlanması ile terörle mücadele" konularının ele alındığı bir telefon görüşmesinin ardından geldi.
ABD ve Fransa'dan uzaklaşan Nijer, Rusya ile askeri bağlarını güçlendiriyor
Nijer'de geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen darbenin ardından ülkeyi yöneten cunta, Fransız askerlerini ülkeden çıkarmıştı. Cunta yönetimi Ocak ayında Rusya ile askeri iş birliğini artırma konusunda anlaşmış, ayrıca 2012 yılında ABD ile yapılan askeri anlaşmayı ise geçtiğimiz Mart ayında sonlandırmıştı.
ABD'nin Nijer'de hala bin civarında askeri bulunurken, darbeden bu yana hareketleri sınırlı. - NİAMEY
Son Dakika › Politika › Rus askerleri, Nijer ordusunu eğitmek üzere ülkeye geldi - Son Dakika
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek Toroslar'ın yönetiminde herkesin kendisini ifade edebilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, Toroslar için yapılacak çalışmalara herkesin el birliğiyle katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.
ANKA EKONOMİ KOORDİNATÖRÜ ERDAL SAĞLAM’IN KALEMİNDEN HAFTALIK EKONOMİ ANALİZİ: EKONOMİDE SEÇİM SONRASI SÜRECİ ŞİMDİ BAŞLIYOR
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nı ilçe sakinleriyle sahada karşıladı ve hafta sonu mesaisinde parklarda incelemelerde bulundu. Yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırma sözü veren Başkan Önal, Bayraklı'nın en güzel parklara sahip olacağını belirtti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan drone destekli operasyon sonucunda Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru, 20 litre benzin, 9 adet can simidi, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-25' operasyonunda 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle milletin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
İran'ın Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme olarak İsrail'i füzelerle vurması dünyayı tedirgin ederken, Hamas da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hamas, İran'ın askeri operasyonunu doğal bir hak olarak değerlendirirken, Siyonist saldırılara karşı kendilerini savunmanın doğal bir hak olduğunu belirtti.
Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin ilk meclisi belirlendi. Alemdar, şehrin kalkınması ve milletin refahı için sorumluluğun üstesinden birlikte geleceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?