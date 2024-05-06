Rus Gazeteci Orta Doğu İle İlgili Paylaşımlar Nedeniyle Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Politika

Rus Gazeteci Orta Doğu İle İlgili Paylaşımlar Nedeniyle Gözaltına Alındı

Rusya Soruşturma Komitesi, Orta Doğu üzerine çalışan gazeteci Nadezhda Kevorkova'nın evine yapılan baskın sonucunda gözaltına alındığını duyurdu. Kevorkova'nın avukatı, gözaltının Taliban paylaşımı nedeniyle terör soruşturması çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Mahkeme kararı yarın verilecek.

06.05.2024 17:27
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Rusya Soruşturma Komitesi, Orta Doğu üzerine çalışan gazeteci Nadezhda Kevorkova'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi, gazeteci Nadezhda Kevorkova'nın sabah saatlerinde evine yapılan baskında gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltı merkezine götürülen Kevorkova'nın sorgusu devam ederken avukatı Kaloy Akhilgov, Kevorkova'nın sosyal medyada yayınladığı Taliban paylaşımı nedeniyle terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alındığını söyledi. Kevorkova'nın hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Akhilgov, Rus gazeteciyle ilgili mahkeme kararının yarın verileceğini belirtti.

Nadezhda Kevorkova, Orta Doğu hakkında yaptığı çalışmalarla tanınıyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rus Gazeteci Orta Doğu İle İlgili Paylaşımlar Nedeniyle Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus Gazeteci Orta Doğu İle İlgili Paylaşımlar Nedeniyle Gözaltına Alındı - Son Dakika
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