Rusya Soruşturma Komitesi, Orta Doğu üzerine çalışan gazeteci Nadezhda Kevorkova'nın gözaltına alındığını duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi, gazeteci Nadezhda Kevorkova'nın sabah saatlerinde evine yapılan baskında gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltı merkezine götürülen Kevorkova'nın sorgusu devam ederken avukatı Kaloy Akhilgov, Kevorkova'nın sosyal medyada yayınladığı Taliban paylaşımı nedeniyle terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alındığını söyledi. Kevorkova'nın hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Akhilgov, Rus gazeteciyle ilgili mahkeme kararının yarın verileceğini belirtti.
Nadezhda Kevorkova, Orta Doğu hakkında yaptığı çalışmalarla tanınıyor. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Rus Gazeteci Orta Doğu İle İlgili Paylaşımlar Nedeniyle Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?