Rus müsteşar "Ülkemden hiç bu kadar utanmadım" diyerek istifa etti - Son Dakika
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Rus müsteşar "Ülkemden hiç bu kadar utanmadım" diyerek istifa etti

23.05.2022 16:41
Rus müsteşar "Ülkemden hiç bu kadar utanmadım" diyerek istifa etti

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde görevli Müsteşar Boris Bondarev, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından duyduğu rahatsızlığı "Ülkemden hiç bu kadar utanmadım" sözleri ile anlatarak istifa ettiğini duyurdu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde görevli Müsteşar Boris Bondarev, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından duyduğu rahatsızlığı "Ülkemden hiç bu kadar utanmadım" sözleri ile anlatarak istifa ettiğini duyurdu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde görevli 41 yaşındaki Müsteşar Boris Bondarev, "Ülkemden hiç bu kadar utanmadım" diyerek istifa ettiğini açıkladı. İstifa mektubunu sabah saatlerinde Rus diplomatik misyonlarına teslim eden Bondarev mektubunda, "20 yıllık diplomatik kariyerimde, dış politikamızda çok farklı yönler gördüm fakat ülkemden hiçbir zaman bu yılın 24 Şubat'ında olduğu kadar utanmadım" sözlerine yer verdi.

"Tolere edilebilir değil"

Rusya'nın Ukrayna'daki tutumu hakkında konuşan Bondarev, "Hükümetimin şu an yaptığı şey tolere edilebilir değil. Bir kamu personeli olarak, bunun sorumluluğunu taşımak zorundayım ve bunu yapmak istemiyorum" dedi. Rus yetkililerden henüz bir geri dönüş almadığını belirten Bondarev, "Rusya'nın muhtemel bir tepkisinden endişeli miyim? Bunun için endişeli olmam gerekiyor" açıklamasında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nı hedef alan açıklamalarda da bulunan Bondarev, "Bugün, Dışişleri Bakanlığı'nın diplomasi ile ilgisi yok. Her şey savaş çığırtkanlığı, yalanlar ve nefretle ilgili" dedi. Bondarev, istifasının ardından Cenevre'den ayrılmayı düşünmediğini de söyledi. - CENEVRE

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Kaynak: İHA

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