Rusya, Ukrayna'nın farklı noktalarını vurmaya devam ediyor - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın farklı noktalarını vurmaya devam ediyor

27.03.2022 23:17
Rusya, Ukrayna'nın farklı noktalarını vurmaya devam ediyor

Ukrayna'nın Mariupol, Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne şehirleri yeniden Rus bombardımanın hedefi oldu.

Ukrayna'nın Mariupol, Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne şehirleri yeniden Rus bombardımanın hedefi oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna'nın Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne bölgelerini de roketle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her gün daha fazla roket atılıyor. Mariupol bombardıman altında. Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne vuruldu. Rusların başka konuştuğu dil ve insanlığı yok. Sadece roketler ve bombalar. Bu Avrupa'nın hoşuna gidiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Rus ordusu Lutsk'ta petrol deposunu vurdu

Rus ordusunun Ukrayna'nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrini hedef alarak Lutsk kentinde bulunan bir petrol deposunu vurdu. Patlamaları doğrulayan Volinskaya Valisi Yuriy Pogulyayko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizde patlamalar meydana geldi. Roketler petrol deposunu hedef aldı. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı. - KİEV

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3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, Ukrayna'nın farklı noktalarını vurmaya devam ediyor - Son Dakika


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