Rusya-ABD Görüşmeleri Moskova'ya Taşınabilir

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darchiev, Rusya-ABD ilişkilerine yönelik İstanbul'da yürütülen görüşmelerinin Moskova'da gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darchiev, Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya-ABD ilişkilerine yönelik İstanbul'da yürütülen görüşmelerin yerinin değişebileceğini söyledi. Görüşmelerin İstanbul yerine Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilebileceğini kaydeden Darchiev, "Rus-Amerikan ilişkilerinin düzelmesine daha çok var. Bir sonraki müzakerelerin Moskova'da gerçekleştirilebileceğini teyit edebilirim" dedi. - MOSKOVA