Rusya, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı - Son Dakika
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Rusya, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Leipzig Havalimanı'ndaki olayın ardından aldığı tedbirlere misilleme olarak St. Petersburg'daki Almanya Başkonsolosluğunun en geç 18 Eylül'e kadar kapatılacağını bildirdi. Ayrıca Goethe-Institut kültür merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi ve çalışanların 13 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmesi istendi.

Rusya, Almanya'nın Rus konsolosluğu ile Rus kültür merkezini kapatmasına misilleme olarak Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı.

Almanya ve Rusya arasında 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişimi ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. Almanya'nın Rusya'nın Bonn'daki konsolosluğunun kapatılacağını ve başkent Berlin'deki Rus kültür ve bilim kurumu Rus Evi'nin de kiraladığı binadan çıkarılacağını açıklamasının ardından Rusya'dan misilleme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg'daki Almanya Başkonsolosluğunun en geç 18 Eylül'e kadar kapatılacağını bildirerek, Rusya'daki Goethe-Institut kültür merkezlerinin faaliyetlerine son vermesi ve çalışanlarının en geç 13 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmesi gerektiğini duyurdu. Bakanlık, "İkili ilişkilerde yeni bir gerilim turunu bir kez daha Almanya makamları tahrik etti. Ortaya çıkacak sonuçların tüm sorumluluğu tamamen Almanya hükümetine aittir" dedi.

Almanya'ya yönelik saldırı girişimi

Almanya'da Leipzig Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait askeri malzeme taşımak için kullanılan bir Antonov tipi kargo uçağının yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı bulunmuştu. Ancak saldırı, fünyenin arızalı olması nedeniyle başarısız olmuştu. Havalimanında İHA alarmı nedeniyle hava trafiğinin kapatılması sonucu lojistik şirketi DHL'ye ait kargo uçağı inişini iptal etmiş, yeniden yükselişe geçmişti. Bilinmeyen bir cisim ise Leipzig Havalimanı'ndan 6 kilometre uzaklıkta ve 400 metre yükseklikte bulunduğu sırada DHL uçağına çarpmıştı. Uçak güvenli bir şekilde Hannover Havalimanı'na inerken, polis uçağa çarpan bilinmeyen cismin İHA olabileceğini değerlendirerek sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Rusya, saldırı girişiminin arkasında kendilerinin olduğu yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı - Son Dakika

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