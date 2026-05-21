Rusya-Belarus Ortak Nükleer Tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ile Belarus arasında gerçekleştirilen ortak nükleer tatbikata ilişkin çeşitli balistik ve hipersonik füze fırlatma denemelerinden görüntüler paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ile Belarus arasında Salı günü başlatılan ortak nükleer tatbikatın son gününde tatbikat kapsamında farklı bölgelerde balistik ve hipersonik füze fırlatma denemeleri gerçekleştirildiğini açıkladı. Moskova yönetimi, tatbikata ilişkin dikkat çeken görüntüler paylaştı.

Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, Kamçatka'daki bir tesisten 10 bin kilometreden fazla menzile sahip "Yars" kıtalararası balistik füzesinin fırlatıldığı kaydedildi. Ayrıca Barents Denizi'nde konuşlu bir savaş gemisinden "Zircon" hipersonik füzelerinin ateşlendiği, bir nükleer stratejik denizaltının ise su altından "Sineva" kıtalararası balistik füzesini fırlattığı aktarıldı.

Belarus'taki Kapus Yar test sahasında Belarus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin "İskender-M" füze sisteminden balistik füze fırlatma tatbikatı yaptığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, tatbikat kapsamında uzun menzilli "Tu-95MS" stratejik bombardıman uçaklarının havadan seyir füzeleri fırlattığını, "MiG-31I" savaş uçaklarından ise hipersonik "Kinzhal" füzelerinin ateşlendiğini duyurdu.

Putin: "Küresel düzeyde güç dengesinin sürdürülmesi gerekmektedir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Minsk yönetimlerinin ortak tatbikatlarının sonlanmasının ardından açıklama yaptı. Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun yanı sıra tatbikatta görev alan askeri personele de teşekkürünü iletirken, "Daha önce de belirttiğim gibi, bir kez daha vurgulamak isterim ki nükleer silahların kullanımı, devletlerimizin ulusal güvenliğini sağlamak adına başvurulabilecek en son ve istisnai tedbirdir" ifadelerini kullandı.

Rus lider, "Bununla birlikte, dünyada artan gerilimler ile yeni tehdit ve risklerin ortaya çıkması karşısında, nükleer cephaneliğimizin Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin egemenliği için güvenilir bir garanti olmaya devam etmesi; stratejik caydırıcılık görevlerinin yerine getirilmesi, nükleer paritenin korunması ve küresel düzeyde güç dengesinin sürdürülmesi gerekmektedir" dedi.

Tatbikattaki personel ve teçhizat sayısı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, tatbikatta 64 binden fazla asker, 200'den fazla füze fırlatma rampası da dahil olmak üzere 7 bin 800'den fazla askeri teçhizat, 140'tan fazla uçak, 73 gemi ve 8'i stratejik füze denizaltısı olmak üzere 13 denizaltının yer aldığı kaydedilmişti.

Rusya, İskender-M füzelerini Ukrayna'ya saldırılarda kullanmış, ayrıca geçmişte Avrupa'daki özerk bölgesi Kaliningrad'da konuşlandırmış, komşu Belarus'a da yerleştirerek Ukrayna ve birçok NATO üyesini menziline almıştı. - MOSKOVA