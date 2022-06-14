Rusya'dan 29'u gazeteci toplam 49 İngiliz'e yaptırım - Son Dakika
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Rusya'dan 29'u gazeteci toplam 49 İngiliz'e yaptırım

14.06.2022 20:46
Rusya'dan 29'u gazeteci toplam 49 İngiliz'e yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin, Rus şirket yöneticilerine ve medya temsilcilerine yaptırım uygulamasına karşılık olarak 29'u İngiliz gazeteci olmak üzere aralarında ordu ve savunma sanayi temsilcisinin bulunduğu toplam 49 kişiye yaptırım uyguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin, Rus şirket yöneticilerine ve medya temsilcilerine yaptırım uygulamasına karşılık olarak 29'u İngiliz gazeteci olmak üzere aralarında ordu ve savunma sanayi temsilcisinin bulunduğu toplam 49 kişiye yaptırım uyguladı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle yaptırım uyguladığı Rusya, misilleme olarak İngiliz gazeteci, ordu ve savunma sanayi temsilcilerini hedef aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29'u gazeteci olmak üzere aralarında ordu ve savunma sanayi temsilcisinin bulunduğu toplam 49 kişiye yaptırım uyguladığı duyurularak, söz konusu isimlerin Rusya'ya girişinin yasaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Listede yer alan İngiliz gazeteciler, Rusya, Ukrayna ve Donbass'taki olaylar hakkında kasıtlı olarak yanlış ve tek taraflı bilgilerin yayılmasına aracı oluyorlar. Önyargılı değerlendirmeleriyle İngiliz toplumunda Rus düşmanlığının körüklenmesine de katkıda bulunuyorlar. İngiltere savunma kompleksiyle ilişkili kişiler, Nazi oluşumları tarafından sivilleri öldürmek ve sivil altyapıyı yok etmek için kullanılan Ukrayna'ya silah tedarikine ilişkin kararların alınmasına katılıyor" denildi.

Bakanlık tarafından yaptırım uygulanan kişiler arasında, The Guardian muhabiri Shaun Walker, Daily Telegraph yazarı Con Coughlin, Sky News muhabiri Stuart Ramsay, The Times'ın Genel Yayın Yönetmeni John Witherow, Daily Telegraph'ın Genel Yayın Yönetmeni Chris Evans, The Guardian Genel Yayın Yönetmeni Katharine Sophie Viner, İngiliz Savunma Bakan Yardımcısı Jeremy Mark Quin, İngiltere Hava Kuvvetleti Komutanı Michael Wigston, İngiliz Avam Kamarası üyesi Samuel Wilson, Gregory Lloyd Cambell gibi önemli isimler yer aldı. - MOSKOVA

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Rusya - Ukrayna savaşı: Rusya'dan aralarında BBC çalışanlarının da yer aldığı bazı İngiliz medya mensuplarına ülkeye giriş yasağı Rusya - Ukrayna savaşı: Rusya'dan aralarında BBC çalışanlarının da yer aldığı bazı İngiliz medya mensuplarına ülkeye giriş yasağı Rusya'dan 49 İngiliz gazeteci, ordu ve savunma sanayi temsilcisine yaptırım kararı Rusya'dan 49 İngiliz gazeteci, ordu ve savunma sanayi temsilcisine yaptırım kararı
Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, England, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'dan 29'u gazeteci toplam 49 İngiliz'e yaptırım - Son Dakika

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