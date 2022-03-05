Rusya'dan Mariupol ve Volnovakha'da geçici ateşkes kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'dan Mariupol ve Volnovakha'da geçici ateşkes kararı

05.03.2022 10:34
Rusya'dan Mariupol ve Volnovakha'da geçici ateşkes kararı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol ve Volnovakha kentlerinden sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol ve Volnovakha kentlerinden sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 10. güne girilirken, Moskova yönetiminden geçici ateşkes kararı geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol ve Volnovakha kentlerinde insani koridor kurularak Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren sivillerin tahliyesi amacıyla geçici ateşkes kararı alındığı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Belarus'ta bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde insani koridor kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Mariupol insani krizin eşiğinde

Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol, günlerdir Rus kuşatması altında. Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko yaptığı açıklamada, "acımasız saldırılar" olarak nitelendirdiği Rus askeri operasyonları sırasında vatandaşların tahliyesi için insani koridor oluşturulması çağrısında bulunmuştu. Boichenko, Perşembe gününden beri kuşatma altında bulunan kentte su ve elektrik kesintisi yaşandığını, ısıtma sisteminin çalışmadığını vurgulamıştı.

Mariupol, Kırım ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk ve Donetsk arasında oluşturulması beklenen bir koridor için Rusya açısından stratejik öneme sahip. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor Mariupol'de insani kriz büyüyor Mariupol'de insani kriz büyüyor

Mariupol, Ukrayna, Ateşkes, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'dan Mariupol ve Volnovakha'da geçici ateşkes kararı - Son Dakika


Son Dakika
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
09:53 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, rakibini farklı yendi: Sneijder, Çalkanoğlu'nu çok beğendi
09:51 Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor
09:43 Mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çifte tepkiler çığ gibi yükseldi
09:36 Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı
09:21 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte 5 Mart hava durumu!
09:15 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 2030 yılına kadar olacak, 91 bin 81 bina ağır, 167 bin 116 bina orta hasar görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 10:41:32. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'dan Mariupol ve Volnovakha'da geçici ateşkes kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement