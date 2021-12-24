Rusya'dan Ukrayna'ya nota - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Lviv kentindeki Rus Konsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı yapılmasının ardından Ukrayna'ya nota verdi.

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Rus Konsolosluğuna henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırının ardından Ukrayna'ya nota verdi. Rus Konsolosluğuna yapılan saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Bakanlık, ülkedeki büyükelçilik ve konsolosluklarında güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Başkonsolosluğu tarafından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın bölge ofisine bir bilgi ve Lviv'deki Ulusal Polis Ana Müdürlüğü'ne acil önlem alınması talebiyle bir çağrı yazısı gönderdi" denildi.

Viyana sözleşmesinin konsolosluklarla ilgili kararının ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, saldırının Ukrayna tarafının Rus karşıtı politikalarının sonucu olduğu savunularak, "Böyle açık ve kabul edilemez bir eylemin Ukrayna'da, Rus karşıtı histeriyi kışkırtmanın, Rusya Federasyonu'na karşı nefret ve düşmanlığı körüklemenin bir sonucudur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın maslahatgüzarının bakanlık konutuna çağırıldığı aktarılarak, "Ukrayna'nın, Rusya'daki maslahatgüzarı, Ukrayna tarafından güvenliği sağlanmak normal işleyişin sürdürülmesi için uygun koşulların oluşturulması ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekliliği için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan özür beklenildiği vurgulanarak, " Kiev'in, Rus Konsolosluğunun güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle de özür bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA