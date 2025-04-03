Rusya'dan Üst Düzey Ziyaret Washington'da - Son Dakika
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Politika

Rusya'dan Üst Düzey Ziyaret Washington'da

Rusya\'dan Üst Düzey Ziyaret Washington\'da

RDIF CEO'su Dmitriev, ABD'li temsilci Witkoff ile görüşmeye başladı. İki ülke ilişkileri değerlendiriliyor.

03.04.2025 12:38
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ABD'nin başkenti Washington'a giden Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev'in ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'la görüşmeye başladığı belirtildi.

Rusya ve ABD arasında Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla temaslar devam ediyor. Ukrayna'da 2022'de savaşın başlamasından bu yana üst düzey bir Rus yetkili ilk kez Washington'a ziyaret gerçekleştiriyor. ABD basınında yer alan haberlere göre Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev'in Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiği ve görüşmenin sürdüğü ifade edildi.

"Her görüşme bizi bir adım ileriye taşıyor"

Dün ABD'ye giden Dmitriev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-ABD ilişkilerinin Joe Biden döneminde yerle bir olduğunu ifade ederek, ABD-Rusya yakınlaşmasına karşı çıkanların iki ülkenin ortak bir zemin oluşturmasından, hem uluslararası ilişkilerde hem de ekonomide iş birliği yapmasından endişe ettiklerini söyledi. Diyalogun yeniden sağlanmasının zor ve kademeli bir süreç olduğunu vurgulayan Dmitriev, "Ama her görüşme, her samimi sohbet bizi bir adım ileriye taşıyor. Rusya'nın tutumunun gerçek anlamda anlaşılması, yatırım ve ekonomi alanı da dahil olmak üzere yapıcı etkileşim için yeni fırsatlar oluşturuyor" dedi. Dmitriev, görüşmelerin ardından kısa bir açıklama yapacağını belirtti.

ABD basınına göre hükümet, ülkeyi ziyaret edebilmesi amacıyla Dmitriev'e yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdı. Joe Biden yönetimi Harvard Üniversitesi mezunu olduğu bilinen Dmitriev'i savaşın başlamasının ardından yaptırım listesine almıştı.

Trump tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yönelik eleştirilerine çok "kızdığını" ifade etmişti. Trump, "Rusya ve ben Ukrayna'da akan kanı durdurma konusunda bir anlaşmaya varamazsak, Rusya'dan çıkan tüm petrole ikincil gümrük vergileri koyacağım. Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş yapamayacaksınız" şeklinde konuşmuştu.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin'le Moskova'da iki kez bir araya gelmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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