Rusya Devlet Başkanı Putin: "Kolektif Batı kendini tuzağa düşürdü" - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Kolektif Batı kendini tuzağa düşürdü"

30.06.2022 22:44
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Kolektif Batı kendini tuzağa düşürdü"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gizli istihbaratının 100'üncü yıldönümü nedeniyle katıldığı programda Batılı ülkeler hakkında, "Kolektif Batı kendini tuzağa düşürdü" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gizli istihbaratının 100'üncü yıldönümü nedeniyle katıldığı programda Batılı ülkeler hakkında, "Kolektif Batı kendini tuzağa düşürdü" dedi.

Rus gizli istihbaratının 100'üncü yıldönümü nedeniyle Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Genel Merkezi'nde gerçekleşen programa katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkeleri hedefine aldı. SVR Genel Merkezi önündeki anıta ölen Rus istihbaratçılar için kırmızı karanfiller bırakan Putin, daha sonra konuşma yaptı. Rus istihbarat servisine seslenerek dünyadaki durumun karmaşık olduğunu aktaran Putin, "Dünya durumu karmaşık ve çok dinamik olmaya devam ediyor. Belirsizlik faktörünün yüksek olduğu zorluklara cevap verebilmek için birçok bilinmeyenli olağandışı problemleri çözmemiz gerekiyor. Bu durumda Dış İstihbarat Teşkilatı ve diğer özel servislerimiz için öncelik, uluslararası süreçlerin stratejik olarak tahmin edilmesidir. Böyle bir analiz gerçekçi, objektif, güvenilir bilgilere ve en geniş güvenilir kaynaklara dayalı olmalıdır" dedi.

"Kolektif Batı kendini tuzağa düşürdü"

Konuşmasının devamında hedefine batılı ülkeleri alan Putin, "Kolektif Batı kendini tuzağa düşürdü. Çünkü dünyadaki gelişimi ve etkilerinin zayıflamasını analiz edemediler. Eylemlerinde liberal küreselcilik modellerine alternatif olmadığı gerçeğinden hareket ediyor. ABD tarzı bir dünya, seçkinler için, herkesin haklarının basitçe ihlal edildiği bir dünya. Bunun en açık örneği, Orta Doğu'daki birçok ülke ve halk, bugün Batı'nın alaycı bir şekilde jeopolitik oyunlarda harcanabilir malzeme olarak kullandığı Ukrayna'daki milyonlarca insanın kaderidir. Aynı zamanda Batı, kendisi için uygun olmayan bir gerçeği, çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşumunu görmezden gelmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Batı'nın birçok eylemlerinin kendilerine de fırsatlar açtığını dile getiren Putin, "Batı'nın daha fazla kötü düşünülmüş, dürtüsel eylemleri riskini kaçınılmaz olarak artırıyor. Ama aynı zamanda, bu durum Rusya'ya ve dünyadaki benzer düşünen insanlarımıza fırsatlar açıyor" dedi.

"Rus vatandaşlarının güvenlik sorunlarına olan dikkatimizi zayıflatmamalıyız"

Konuşmasının sonunda Rus istihbarat elemanlarına tavsiyeler veren Putin, "Amerika kıtası da dahil olmak üzere yurtdışındaki, genel olarak Batı ülkelerinde, Orta Doğu'da ve Afrika'da bulunan Rus vatandaşlarının güvenlik sorunlarına olan dikkatimizi zayıflatmamalıyız. Bu bağlamda, Dış İstihbarat Teşkilatının son yıllarda operasyonel, bilgi ve analitik yeteneklerini ciddi şekilde güçlendirdiğini belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Kolektif Batı kendini tuzağa düşürdü' - Son Dakika

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