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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var.... - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var....

21.02.2022 22:32
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var....

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar" dedi. - MOSKOVA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri gücüne değinerek, 'Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var.... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var.... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'En zorlu konuları dahi masada diplomatik olarak çözmeye çalışır. Rusya Avrupa'nın güvenliği konusunda... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "En zorlu konuları dahi masada diplomatik olarak çözmeye çalışır. Rusya Avrupa'nın güvenliği konusunda... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton'a bir ziyaretinde Rusya'nın NATO'ya katılımının nasıl olacağına yönelik... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton'a bir ziyaretinde Rusya'nın NATO'ya katılımının nasıl olacağına yönelik...

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri gücüne değinerek, 'Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var.... - Son Dakika


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