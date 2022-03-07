Rusya dost olmayan ülkeler listesini genişletti - Son Dakika
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Rusya dost olmayan ülkeler listesini genişletti

07.03.2022 16:11
Rusya dost olmayan ülkeler listesini genişletti

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dostane olmayan" ülkeler listesini onaylarken, Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesindeki ülke sayısı 48'e yükseldi.

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dostane olmayan" ülkeler listesini onaylarken, Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesindeki ülke sayısı 48'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarından sonra birçok ülke, Rusya'ya karşı yaptırım kararları alarak Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor. Rusya'yı köşeye sıkıştıran yaptırımlara karşı Moskova yönetimi farklı yöntemlerle baskıya karşı koymaya çalışıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kapsamda "dost olmayan ülkeler" listesine dair kararname imzalarken, Rus hükümeti de Putin'in kararnamesini onayladı. Buna göre geçtiğimiz yıl sadece ABD ve Çekya'nın bulunduğu dost olmayan ülkeler listesine, Avustralya, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, San Marino, Singapur, ABD, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya dahil 46 ülke daha eklendi. Yeni listenin ardından Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesindeki ülke sayısı 48'e yükseldi. Bu kararla birlikte Rusya, bu ülkelere aynı zamanda ekonomik şartlar da getirmiş oldu. Karara göre listede yer alan ülkeler Rusya'ya borçlarını Rus para birimi "ruble" cinsinden ödemek zorunda kalacak. Böylelikle Rusya, bu yöntemle aşırı değer kaybı yaşayan rubleyi tekrar güçlendirmeyi amaçlıyor. - MOSKOVA

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Togo Cumhuriyeti, DOST Partisi, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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