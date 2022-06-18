Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı

18.06.2022 19:59
Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından gözaltına alınan 5 sivilin takas yoluyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından gözaltına alınan 5 sivilin takas yoluyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya tarafından gözaltına alınan 5 sivilin takas yoluyla serbest bırakıldığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Harp Esirlerine Yönelik Muamele Koordinasyon Karargahı 5'e 5 formülü çerçevesinde Rusya ile mahkum takası gerçekleştirildi. Ukrayna vatandaşı 5 kişi ülkeye geri döndü" ifadelerini kullandı. - KİEV

YORUMLAR
500
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'ekonomik bağları koparmaktan kaçınma' uyarısı Çin Devlet Başkanı Şi'den 'ekonomik bağları koparmaktan kaçınma' uyarısı Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da yaşam maliyetini her geçen gün artırıyor Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da yaşam maliyetini her geçen gün artırıyor
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 20:16:12. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement