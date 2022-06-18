Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya tarafından gözaltına alınan 5 sivilin takas yoluyla serbest bırakıldığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Harp Esirlerine Yönelik Muamele Koordinasyon Karargahı 5'e 5 formülü çerçevesinde Rusya ile mahkum takası gerçekleştirildi. Ukrayna vatandaşı 5 kişi ülkeye geri döndü" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı - Son Dakika

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