Rusya, İngiliz asker Anderson'ın yakalandığını doğruladı

Politika

Rusya'da mahkeme, Ukrayna saflarında savaştığı iddia edilen eski İngiliz asker James Scott Rhys Anderson'ın Rusya'nın Kursk bölgesinde yakalandığını doğruladı.

Sosyal medyada daha önce İngiliz ordusunda görev yapan 22 yaşındaki James Scott Rhys Anderson'ın Ukrayna için savaştığı sırada Rus güçleri tarafından yakalandığı iddiası Rusya tarafından doğrulandı. Kursk Leninsky Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Anderson'ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Kursk bölgesinin işgaline katıldığı belirtilerek gözaltında tutulacağı duyuruldu. Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olan bir paralı asker, yasa dışı bir şekilde Rusya devlet sınırını geçti ve Kursk bölgesi topraklarındaki düşmanlıklara katıldı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Ukrayna'daki yabancı askerleri "paralı asker" olarak sınıflandırıyor ve kendi ceza kanunlarına göre yargılıyor.

Ne olmuştu

Rus güçleri tarafından yakalanan Anderson'ın hafta sonu sosyal medya platformu Telegram'da paylaşılan videosunda, kendisini kayda alan kişiye 2019-2023 yılları arasında İngiliz ordusunda er olarak görev yaptığını söylemişti. Anderson, işini kaybettikten ve televizyonda savaşla ilgili haberleri gördükten sonra Ukrayna'nın yabancı gönüllülerden oluşan "Bölgesel Savunma için Uluslararası Lejyon"una katıldığını belirtmişti. Londra Luton Havalimanı'ndan Polonya'nın Krakow şehrine uçtuğunu ifade eden Anderson, otobüsle Ukrayna sınırına gittiğini söylemişti.

Ukrayna'nın Kursk saldırısı

Ukrayna, 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sürpriz bir saldırı gerçekleştirerek 29 kilometre ilerlemiş, yaklaşık bin kilometrekarelik Rus toprağını kontrol altına almıştı. Rusya bölgeye yaklaşık 50 bin asker konuşlandırırken, şiddetli çatışmalar sırasında topraklarının bir bölümünü geri almıştı. - MOSKOVA