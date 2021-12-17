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Rusya, NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslağını yayınladı - Son Dakika

Rusya, NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslağını yayınladı

17.12.2021 16:06
Rusya, NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslağını yayınladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO'ya sundukları güvenlik anlaşması taslağını resmi internet sitesinden paylaşarak kamuoyuna duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO'ya sundukları güvenlik anlaşması taslağını resmi internet sitesinden paylaşarak kamuoyuna duyurdu.

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmeler ve NATO'nun, Rusya sınırlarına yakın noktalarda tatbikatlarını arttırması üzerine Rusya, ABD ve NATO'ya güvenlik anlaşması taslağı yayınladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan taslağın ilk maddesinde NATO'nun daha fazla genişlememesi ve Ukrayna'nın ittifaka alınmaması şartı öne sürüldü. İkinci maddede ise 1997 yılında Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya katılımından sonra bu ülkelere yapılan askeri ve silah konuşlandırılmasının durdurulması yer aldı. Anlaşmada Ukrayna'nın, Doğu Avrupa, Transkafkasya ve Orta Asya'daki NATO faaliyet ve tatbikatların durdurması, karşı tarafın topraklarını hedef alabilecek orta ve kısa menzilli füzeleri konuşlandırmaması ve mutabık kalınan sınır bölgelerinde 1 tugaydan fazla asker bulundurmaması maddelerine yer verildi. Rusya paylaştığı anlaşmada askeri tatbikatlarla ilgili karşılıklı bilgilendirme, gerilim hallerinde durumu barışçıl ve diplomatik yollarla çözme maddesine yer verirken diğer tarafa tehdit olarak algılanabilecek girişimlerden kaçınılması ve acil durumlar için iletişim ağı oluşturulacak sıcak hatlar kurulması maddesi yer aldı.

Yayınlanan taslağın ikinci bölümünde ise nükleer silah ve bombardıman uçaklarının uçuşlarının durdurulması, karşı tarafın ulusal güvenliğini tehdit eden askeri kuvvet konuşlandırmadan kaçınma, nükleer ve nükleer silah taşımayan bombardıman uçaklarının karşı tarafın hedeflerini vurabilecek hava sahasında uçuş yapmaması maddeleri yer aldı. Ayrıca taslakta, uluslararası sular dışında karşı tarafın topraklarını vurabilecek noktalarda savaş gemilerini bulundurmaması, orta ve kısa menzilli füzeleri diğer tarafı vurabilecek başka ülkelere yerleştirmemek, yerleştirildiyse de geri alınması çağrısı yapıldı. Taslakta nükleer silahların kullanılması için kurulan altyapıların imha edilmesi maddesi dışında, nükleer silahların kullanımına yönelik askeri tatbikatlar yapmamak ve nükleer silah olmaksızın gerçekleştirilen nükleer saldırı tatbikatlarından kaçınmak maddeleri de yer verildi.

Rusya'nın bugün yayınladığı taslakta, ABD ve NATO'nun doğuya doğru fazla genişlememesi ve Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerin ittifaka katılımının onaylanmaması, ABD'nin, Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerle tatbikat yapmaması, silah ve asker konuşlandırmaması maddeleri yer aldı.

İngilizce, Fransızca ve Rusça yayınlanan taslakta ayrıca taraflardan birinin bu anlaşmadan çekilmesi durumunda anlaşmanın 30 gün sonra sona erebileceği belirtildi. - MOSKOVA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Silah, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslağını yayınladı - Son Dakika


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