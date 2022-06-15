Rusya: "NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların deposu vuruldu"

Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya savunma amaçlı gönderilen silahların tutulduğu deponun Kalibr Seyir Füzesi tarafından vurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov önemli açıklamalarda bulundu. NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların tutulduğu deponun hedef alındığını belirten Sözcü Konaşenkov, "Lviv bölgesindeki Zoloçiv köyü yakınlarında yüksek hassasiyetli uzun menzilli Kalibr füzesi ile 155 mm M777 obüsler dahil olmak üzere NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya aktarılan yabancı silahların tutulduğu mühimmat depo su imha edildi. Yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeler ile Mıkolayiv bölgesindeki 'Voznesensk' askeri havaalanında bulunan Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin hava unsurları imha edildi. ABD ve batılı ülkeler tarafından Donbass'taki Ukrayna grubuna teslim edilen silah ve teçhizatlar Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Pokrovsk ve Dnipropetrovsk bölgesinin Orlovshchina tren istasyonları alanlarında imha edildi" dedi. Konaşenkov ayrıca açıklamasında Luhansk Bölgesi'nde, Rus radar sistemleri tarafından tespit edilen Buk-M1 uçaksavar füze sistemlerinin de imha edildiğini belirtti.

Sözcü Konaşenkov, Rusya'nın askeri faaliyetleri sırasında Ukrayna'ya ait savaş uçağı ve insansız hava araçlarının da vurulduğunu belirterek, "Operasyonel taktik havacılık ve insansız hava araçları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücü ve askeri teçhizatının 24 alanı vuruldu. Hava saldırıları sonucunda 300'den fazla milliyetçi, Harkov Bölgesi'nin Malynivka köyü yakınlarında bir elektronik harp istasyonu, 10 tank ve Grad çoklu roketatar sistemleri, 18 özel araç, 11 topçu silahları ve M777 obüs vuruldu. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnopolye bölgesinde Rus Hava Savunma Sistemleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 uçağını düşürdü. Ayrıca Luhansk ve Donetsk'te 6 insansız hava aracı düşürüldü" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği toplam hasardan bahseden Konaşenkov, "Askeri operasyonların başlangıcından bu yana 203 uçak, 131 helikopter, bin 211 insansız hava aracı, 339 uçaksavar sistemi, 3 bin 558 tank, 524 çoklu roketatar sistemi, bin 958 obüs ve havan topu ve 3 bin 623 özel araç imha edildi" dedi. - MOSKOVA