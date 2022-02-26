Rusya Savunma Bakanlığı: "Harekat sürüyor, histerik yalan haberler artıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Savunma Bakanlığı: "Harekat sürüyor, histerik yalan haberler artıyor"

26.02.2022 16:24
Rusya Savunma Bakanlığı: "Harekat sürüyor, histerik yalan haberler artıyor"

Rusya Savunma Bakanlığı, medya kuruluşlarına yalan haber yapılmaması çağrısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, medya kuruluşlarına yalan haber yapılmaması çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü saldırılar devam ederken, Rusya'yı zor durumda bırakan sivillere saldırı görüntüleri hem birçok medya organında hem de sosyal medyada yayılıyor. Medya kuruluşlarına çağrı yapan Rusya Savunma Bakanlığı, harekatın devam ettiğini ve buna bağlı olarak yalan haberlerin arttığını belirterek, "Rus Silahlı Kuvvetleri özel bir askeri operasyon sırasında muharebe görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiği için sosyal ağlarda, 'Ukrayna'nın koltuk değnekleri' tarafından histerik yalan haberlerin sayısının arttığını not alıyoruz. Tüm medya kuruluşlarının yazı işlerini uyanık olmaya ve Batılı küratörlerin ülkemiz üzerindeki enformasyon baskısının 'kör kurbanları' haline gelmemeye çağırıyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yürüttüğü özel askeri harekatın gidişatı hakkında düzenli olarak sadece güvenilir bilgi vermeye devam edecek" denildi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi! Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi! Rusya, Ukrayna saldırısı için 'istila' yazan medya kuruluşlarını uyardı! Soruşturma başlatıldı Rusya, Ukrayna saldırısı için 'istila' yazan medya kuruluşlarını uyardı! Soruşturma başlatıldı Rus kulübünde forma giyen Ukraynalı futbolcu 'Savaşa hayır' paylaşımından sonra takımdan kovuldu! Rus kulübünde forma giyen Ukraynalı futbolcu 'Savaşa hayır' paylaşımından sonra takımdan kovuldu!

Ukrayna, Medya, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya Savunma Bakanlığı: 'Harekat sürüyor, histerik yalan haberler artıyor' - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Haluk Levent, Ukrayna için de harekete geçti: 5 tır gönderilecek!
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas: Ateşkes için çaba gösteriyoruz
16:06 Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi!
15:59 Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! Transferde tek sorun aylık maaşı
15:54 Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor!
15:45 Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor
15:36 Ukrayna liderinin enteresan hayatı! 2019'da Halkın Hizmetkarı filminde cumhurbaşkanını oynadı, 2019'da gerçekten cumhurbaşkanı oldu
15:32 Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 16:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: "Harekat sürüyor, histerik yalan haberler artıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement