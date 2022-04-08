Rusya Savunma Bakanlığı: "Tren istasyonuna roketli saldırıyı Ukrayna tarafı gerçekleştirdi" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Tren istasyonuna roketli saldırıyı Ukrayna tarafı gerçekleştirdi"

08.04.2022 16:11
Rusya Savunma Bakanlığı: "Tren istasyonuna roketli saldırıyı Ukrayna tarafı gerçekleştirdi"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belirlemelerimize göre Kramatorsk'taki tren garına saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısında yer alan Dobropolye kasabasında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik tarafından düzenlendi" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belirlemelerimize göre Kramatorsk'taki tren garına saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısında yer alan Dobropolye kasabasında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik tarafından düzenlendi" denildi.

Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna gerçekleştirilen füzeli saldırıda 4'ü çocuk, 39 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Ukrayna tarafı saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarken, Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rusya'nın tren istasyonuna füze saldırısı düzenlediği yönündeki açıklamaları yalanladı ve saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiğini iddia etti. Açıklamada, "Kiev rejiminin, Rusya'nın 8 Nisan'da Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla ilgili tüm açıklamaları bir provokasyondur ve kesinlikle doğru değildir. Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, 8 Nisan'da Kramatorsk şehrinde herhangi bir ateşleme görevi bulunmuyordu ve planlanmamıştı" denildi.

"Saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısındaki Dobropolye kasabasında konuşlu Ukraynalı birlik tarafından düzenlendi"

Açıklamada, "Kiev rejimi, Rusya'yı Kramatorsk tren istasyonuna füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlamak için geçtiğimiz Şubat ayında Rusya- Belarus ortak tatbikatındaki Tochka-U fotoğraflarını kullandı. Kramatorsk tren istasyonunun yakınında bulunan Tochka-U taktik füzeler sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Belirlemelerimize göre Kramatorsk'taki tren garına saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısında yer alan Dobropolye kasabasında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik tarafından düzenlendi. Kiev rejiminin Kramatorsk'taki tren garına saldırı düzenlemesinin amacı, bölge sakinlerinin burayı kitlesel halde terk etmelerini önlemekti. Zira sivilleri, Ukrayna güçlerinin mevzilerini savunmak adına canlı kalkan olarak kullanmayı amaçlıyorlardı" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

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Kramatorsk, Saldırı, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya Savunma Bakanlığı: 'Tren istasyonuna roketli saldırıyı Ukrayna tarafı gerçekleştirdi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: "Tren istasyonuna roketli saldırıyı Ukrayna tarafı gerçekleştirdi" - Son Dakika
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