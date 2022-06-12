Rusya, Ukrayna'da Rus pasaportu dağıtmaya başladı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da Rus pasaportu dağıtmaya başladı

12.06.2022 00:58
Rusya, Ukrayna'da Rus pasaportu dağıtmaya başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz 25 Mayıs'ta imzaladığı kararname doğrultusunda Melitopol, Herson ve Zaporijya kentlerinde yaşayan Ukraynalılara Rus vatandaşlıkları teslim edilmeye başlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz 25 Mayıs'ta imzaladığı kararname doğrultusunda Melitopol, Herson ve Zaporijya kentlerinde yaşayan Ukraynalılara Rus vatandaşlıkları teslim edilmeye başlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz 25 Mayıs'ta Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı kararname imzalamıştı. Bu kararnameye göre işgal altındaki kentlerde yaşayanlara Rus vatandaşlığı hakkı tanınırken, dün kutlanan Rusya Günü kutlamaları sırasında Ukrayna'nın işgal altındaki kentlerinde Rus pasaportu dağıtılmaya başlandı. Zaporijya Bölgesi'ne bağlı Melitopol kentinde bugün yapılan törenlerde sahiplerine pasaportları teslim edilirken, Zaporijya Bölgesi'nin Rusya tarafından görevlendirilen askeri yönetim lideri Vladimir Rogov, "6 Haziran itibariyle bu bölgede 70 binden fazla kişi Rus vatandaşlığı için müracaat etti" dedi.

Rusya tarafından görevlendirilen Herson Bölgesi askeri yönetim lideri Vladimir Saldo ise halk tarafından Rus vatandaşlığına yoğun bir talebin olduğunu ve şuana kadar 23 Herson bölgesi sakinine Rus vatandaşlığı verildiğini açıklayarak, "Herson'da yaşayan tüm sakinler en yakın sürede vatandaşlığını almak istiyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Rusya, Ukrayna'da Rus pasaportu dağıtmaya başladı Rusya, Ukrayna'da Rus pasaportu dağıtmaya başladı Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da halk yardımlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da halk yardımlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya, Ukrayna'da Rus pasaportu dağıtmaya başladı - Son Dakika

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