Rusya, Ukrayna'nın kendi eylemlerini Rus eylemleri olarak gösterdiğini ileri sürdü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ukrayna konusunda düzenlenen toplantıda, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'nın kendi eylemlerini Rus eylemleri olarak gösterdiğini ileri sürerek, "Ukrayna'nın hatalı hedefleri ile Donbass'taki saldırılarının görüntüleri suçları örtülmek için kullanılıyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) harekete geçti. BMGK temsilcileri, Ukrayna'daki insani krizi görüşmek üzere düzenlene toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'nın kendi eylemlerini Rus eylemleri olarak gösterdiğini ileri sürerek, Ukrayna'ya yönelik tepkili yaklaşımlarda bulundu. Nebenzya, "Şimdi de sosyal ağlarda rusya'ya karşı bir enformasyon savaşı başlatıldı. Rus ordusunun sivil altyapıya saldırılar gerçekleştirdiğine dair kanıtlar bulunamadığından Ukrayna'nın hatalı hedefleri ile Donbass'taki saldırılarının görüntüleri suçları örtülmek için kullanılıyor. Ukraynalı milliyetçiler bunu böyle aktarıyor. Ayrıca askeri operasyonlarımızı başarısız gösteren tüm sahte görüntüler sosyal mecralarda dolaşıyor. Toplamda 1,2 milyon sahte görüntü Ukrayna ağları üzerinden dolaştırılıyor. Meslektaşlarımızı bu tür yanlış bilgilerin yayılımına katılmamaya davet ediyorum. Ancak korkarım bu çağrılar yine yerini bulmayacak" ifadelerini kullandı. - NEW YORK