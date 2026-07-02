Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi.
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, Rusya-Türkiye dini işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili imkanlar ele alındı. Barışa, dinlerarası ve etnik gruplar arası uyuma yönelik güncel tehditler karşısında işbirliğinin önemi vurgulandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Rusya ve Türkiye Diyanet'ten İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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