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Rusya ve Ukrayna arasındaki Minsk toplantıları İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki Minsk toplantıları İstanbul'da yapılacak

20.01.2022 20:10
Rusya ve Ukrayna arasındaki Minsk toplantıları İstanbul'da yapılacak

Donbass gerilimi sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Türkiye'ye daveti karşılık buldu. Bu kapsamda kriz nedeniyle yeniden başlayacak, 'Ukrayna-Rusya-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Üçlü Temas Grubu' toplantısının İstanbul'da yapılması için görüşmelerin devam ettiği, toplantı tarihinin henüz netleşmediği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların çözümü için hem Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu belirterek, "Hatta isterlerse her ikisini de Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet etti. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rolü oynamaya hazır. Bunu hem Rusya hem de Ukrayna'nın dostu hem de bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ ÜLKE TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUNA SICAK BAKIYOR

Bu davetin ardından diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, Türkiye'nin pozisyonunun net olduğu, tansiyonu düşürmek, diyaloğu artırmak ve çatışmayı önlemek olduğu vurgulandı. Ukrayna-Rusya-AGİT Üçlü Temas Grubu toplantısının İstanbul'da yapılması için görüşmelerin devam ettiği, toplantıya daha önceki katılımcılar Rusya, Ukrayna, AGİT, Donbas'tan temsilcilerin katılacağı belirtildi. Toplantı tarihinin kesinleşmediği, bu toplantının ardından da görüşmelerin devam edeceği vurgulandı. Öte yandan, Türkiye'nin arabuluculuğuna hem Rusya hem de Ukrayna'nın sıcak baktığı belirtildi.

KABİL HAVALİMANI SÜRECİ

Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda ise Türk heyetinin görüşmelerinin devam ettiği, Taliban'ın da kendi arasında görüşmeleri olduğu belirtildi. Güvenlik konusunda bir mutabakatın olduğu; ama diğer konularda görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Güvenliği dışarıda Taliban'ın, içeride ise kim işletiyorsa onun sağlamasının beklendiği belirtildi. Sürecin ise yapıcı şekilde devam ettiği vurgulandı.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın, Herzog'a "Bekleriz" dediği, Herzog'un da "Gelmek isterim" dediği aktarılarak, İsrail ile diplomatik görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Ziyaret tarihinin ise net olmadığı belirtildi. Ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşme yerinin Türkiye veya Ermenistan olmasının planlandığı, başka ülkeye gerek olmadığı belirtildi. Estonya'dan FETÖ'cü Hayrettin Bahşi'nin iadesinin istendiği de bildirildi.

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İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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