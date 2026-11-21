NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'ya ait balistik füze ve insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'ya düşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "NATO, Polonya'nın her karış toprağını savunacaktır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'nın başkenti Varşova'ya ziyaret düzenledi. Rutte, dün Rusya'ya ait 2 balistik füze ile 1 adet insansız hava aracının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal ederek Molodycz, Nowy Lipowiec ve Chmielek köyü yakınlarına düşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayın tehlikeli bir durum olduğunu belirten Rutte, Polonya savaş uçaklarının müttefik ülkelere ait diğer uçaklarla birlikte Polonya hava sahasını tam da olması gerektiği şekilde savunduğunu söyledi.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'in Polonya'nın savunması ve caydırıcılık kapasitesi açısından tehditlerin nerede olduğunu belirlemek için gereken her şeyi yapacağını, ihtiyaç görülmesi halinde uygun değişikliklerin de yapılacağını kaydeden NATO Genel Sekreteri, "Size garanti edebilirim ki NATO, Polonya topraklarının her karışını savunacaktır" şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Rutte, Ukrayna'nın her ay 50 bine kadar Rus askerini öldürdüğünü veya ağır yaraladığını, bunun da Rusya için çok büyük maliyet anlamına geldiğini söyledi. Rutte, Rusya'ya tutumunu değiştirmesini sağlayacak bir bedel ödetmek için gerekli adımları atacaklarını belirtti.