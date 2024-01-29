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Saadet Partisi İBB adayından İmamoğlu'na eleştiri - Son Dakika
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Saadet Partisi İBB adayından İmamoğlu'na eleştiri

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, 'Kendisi nice fedakarlıklarla 2019'da altın tepside sunulan fırsatı hoyratça heba etmekte ne derece mahir olduğunu gösterdi.' dedi. Aydın, İstanbul'da yaşamanın zorlaştığını ve İBB adaylarının şehrin sorunlarını çözemeyeceğini belirtti.

29.01.2024 - 10:04,  Güncelleme: 10:20
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Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki törende açıklanarak Birol Aydın olarak duyuruldu. Aydın'ın konuşmasında İBB Başkanı İmamoğlu'nu "Kendisi nice fedakarlıklarla 2019'da altın tepside sunulan fırsatı hoyratça heba etmekte ne derece mahir olduğunu gösterdi." ifadeleriyle eleştirmesi dikkat çekti.

"ALTIN TEPSİDEKİ FIRSATI HOYRATÇA HEBA ETTİ"

Aydın, konuşmasında İstanbul'da yaşamanın zorlaştığını, bu şehirde en temel meselenin deprem riski olduğunu belirterek "Başka bir İstanbul mümkün" sloganıyla yola çıktıklarını dile getirdi. İktidarın ve ana muhalefet partisinin İBB adaylarının İstanbul'un sorunlarını çözemeyeceğini söyleyen Aydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Birol Aydın, şunları söyledi:

"Kendisi nice fedakarlıklarla 2019'da altın tepside sunulan fırsatı hoyratça heba etmekte ne derece mahir olduğunu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi adayı İmamoğlu'na sesleniyorum. Beş yıl önce göreve gelirken trafik yükünü ve toplu taşımada, ulaşımda yoğunluğunu azaltacağınızı iddia etmiş, insanımıza bu yönde vaatlerde bulunmuştur. Ancak bu 5 senede trafik problemi çözülmedi, trafikte kalma süresi azalmadı. Bu şehirde 5 yıl önce de İstanbullular çeşmeden su içemiyorlardı, 5 yıl geçti, sandığa gidiyoruz, yine insanlarımız çeşmeden su içemez durumdalar. Sahipsiz başıboş köpeklere dair tek bir somut adım atılmadı. Deprem riski için tüm binaların kontrol edileceğini söylemiştiniz. Ancak daha yüz binlerce binaya bir tek belediye elemanı uğramadı. Şimdi 16 milyonun sizlere verdiği hizmet süresinin artık sonuna geldik. Şunu çok net ifade ediyorum. İstanbul'un sizlerle kaybedecek bir 5 yılı daha yok."

Saadet Partisi İBB adayından İmamoğlu\'na eleştiri
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: hele bi eleştirene bakın hele :) Yanıtla 20 37
  • Serkan Basar: aynen altın tepside sunulan rantları dağıtmadı diye kızıyor arkadaş :) Yanıtla 20 26
  • crazy pence: bundan sonra 3.alternatif adaylar önünüze bol bol cıkıcak oy oranlarıda artacaktır seçimin kaderini belirleyecek duruma geleceklerdir Yanıtla 1 5
  • Kutalmış Kutluk: İstanbul'da Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'nu destekliyorum. Yanıtla 2 2

Ekrem İmamoğlu, Birol Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi İBB adayından İmamoğlu'na eleştiri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi İBB adayından İmamoğlu'na eleştiri - Son Dakika
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