Saadet lideri Arıkan, 131 fonu yolsuzluk olarak niteledi, başka fonlar incelensin

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Parayı geri vererek banka hesabını kapatabilir ama milletin vicdanındaki hesabı kapatmazsınız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Sermaye piyasasında yaşanan işlemlere ilişkin başlatılan soruşturmayı değerlendiren Arıkan, "İktidar kanadından fon dolandırıcılığı ile alakalı yapılan açıklamaları büyük bir titizlikle ve şaşkınlıkla takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta şöyle bir başlık duyduk; 'Liste Cumhurbaşkanının önünde.' Burası bir hukuk devleti değil mi, bu ülkenin Anayasası yok mu, bu ülkenin savcısı, hakimi yok mu? Eğer bu ülke bir hukuk devletiyse ki iktidar mensupları bunu sık sık dile getiriyorlar. O zaman liste Cumhurbaşkanının önünde değil, yargının önünde olmalıdır. Zira; Cumhurbaşkanlığı, yargı makamı değildir. Öte yandan, sorgulamamız gereken o kadar çok hadise, o kadar çok problem var ki; mesela diyelim ki paralar iade edildi. Peki, milletin kırılan adalet duygusunu hangi Iban'a yatıracaksınız? Devlete duyulan güveni hangi dekontla geri getireceksiniz? 'Kimse görmezse devam, ortaya çıkarsa iade' anlayışını hangi 'eft' ile temizleyecekseniz? Bu millet, evladının geleceğinden kısarak biriktirdiği parayı kaybetti. Şimdi o parayı geri verip, bütün bunlar hiç yaşanmamış gibi davranamazsınız. Parayı geri vererek banka hesabını kapatabilir ama milletin vicdanındaki hesabı kapatmazsınız. Türkiye'nin 1 aydır gündemini meşgul eden bu 131 fon, sistemin taşınamaz hale gelmesi neticesinde patlayan bir yolsuzluktur" ifadelerini kullandı.

'BAŞKA FONLARI DA İNCELEDİNİZ Mİ'

Halihazırda süren soruşturmanın yanı sıra başka fonlarda da manipülasyonlar yaşanabileceği uyarısında bulunan Arıkan, "Bakın sizle bir bilgi paylaşayım; bu hafta içerisinde bir bankanın bünyesindeki iki yatırım fonunu inceledik. Üstelik bu bir kamu bankası. Bu kamu bankası bugün tasfiye edilen fonların işlemlerinde de sorumluluk üstlenen bir banka ve bu fonlarda yaklaşık 3 yıl boyunca yalnızca 2'şer yatırımcı bulunuyor. Dikkatinizi çekiyorum sadece 2 yatırımcı bulunuyor ve bu süreçte fonların değeri yaklaşık 4 katına yükseliyor. Ardından fonlara yeni yatırımcılar katılıyor. Bir fondaki yatırımcı sayısı, bir bakıyorsunuz 14 bin 500'ü aşmış. Fonların fiyatları yüksek seviyelere ulaşınca milyarlarca liralık para çıkışı gerçekleşiyor. Sadece bir fonda giren paradan 4 milyar 190 milyon lira daha fazla para çıkıyor. Sonuçta vatandaşın ekranında milyarlarca lira olarak görünen bir yatırım var ancak yatırımcıların bir bölümü bile parasını bu fondan çekmek istese kayıp çok ama çok yüksek olabilir. Ben bu kürsüden bunu niye anlattım? Elbette amacımız kimseyi peşinen suçlamak değil ama ortada görmezden gelinemeyecek rakamlar, cevaplanması gereken sorular ve çok ciddi riskler var. Buradan; Sermaye Piyasası Kuruluna, ilgili kamu bankasının yönetimine ve ekonomi yönetimine sesleniyorum; 131 fon hakkında işlem yaparken benzer riskleri taşıyan başka fonları da incelediniz mi" diye konuştu.

Arıkan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın arkasında Amerika'nın bölgesel hesaplarının olabileceğini belirterek, "Şimdi biz iktidara açık bir çağrıda bulunuyoruz; Anadolu'nun evlatlarını belirsiz hedeflere, ucu açık taahhütlerle karşı karşıya bırakmayın. Atılacak her adımın amacını, kapsamını, sınırlarını açıkça ortaya koyun. Bu sözleşmedeki maddeleri Meclis'ten saklamaktan vazgeçin ve getirin bakalım neye imza atıyoruz? Türkiye'nin istikametini belirlerken, milletimizin iradesini ve ülkemizin güvenliğini esas alın" değerlendirmesinde bulundu.