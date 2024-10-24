Saadet Partili Çalışkan, taşeron işçilerin kadro beklediğini söyledi

Politika

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, taşeron işçilerin kadro beklediğini ifade etti.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin sorunlarının bulunduğunu aktaran Çalışkan, bu kişilerin düşük ücretle çalıştığını vurgulayarak, buna çözüm bulunmasını istedi. Necmettin Çalışkan, ücretli öğretmenlerin de zor durumda olduğunu söyledi.

Taşeron işçilerin kadro beklediğini dile getiren Çalışkan, bu konuda kanun teklifi sunduklarını belirtti.

Saadet Partili Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgelerde görevli kamu görevlilerine pozitif ayrımcılık yapılmasını, ek ödenek sağlanmasını talep etti.