Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Maden İşçileriyle Bir Araya Geldi

Politika

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Zonguldak il teşkilatının düzenlediği program kapsamında kömür madeni işçileriyle bir araya geldi.

Maden işçilerinin çok zor şartlar altında çok kıymetli çalışmalar ortaya koyduğunu dile getiren Arıkan, "Elinizden gelenin fazlasını ortaya koyuyorsunuz, mesainizi belki uzatıyor aldığınız maaşın hakkını verebilmek, evinize helal lokma götürebilmek için takatinizin sonuna kadar çalışıyorsunuz. Arkadaşlarımız yer altındaki zenginliklerimizi yer üstüne çıkarma noktasında çok büyük emekler ortaya koyuyorlar. Ben tüm madenlerde çalışan madencilerimize hassaten teşekkürlerimi iletiyorum. Yerin yüzlerce metre altında kömürleri yeryüzüne çıkartarak insanların istifadesine sunuyorlar. Zonguldak'ta yaptığımız çalışmalarda özellikle kömür madenlerinin özelleştirilmesiyle alakalı haksız uygulamalara şahitlik ettik. Ben bunları da üzüntüyle karşıladım. İdarecilerimizin, kömür madeni işletmecilerin hassasiyetleri dikkate almaları, taleplerini uygulamaya geçirmelerini çok çok önemli buluyorum. İnşallah en kısa zamanda iktidar yetkilileri de maden işletmecilerinin feryatlarını duyarak yer altındaki bu kıymetlerin yeryüzüne çıkartılması esnasındaki sıkıntılarına bir nebze de olsa fayda sağlayabilirlerse önemli bir iş yapılmış olacak" dedi.

Arıkan, maden ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Maden işçisi kardeşlerimizin dertlerini, sorunlarını, beklentilerini yerinde dinleme imkanı bulduk. Söz veriyoruz; Saadet Partisi olarak, emekçilerimizin tüm beklenti ve taleplerinin başta TBMM olmak üzere her zeminde takipçisi olacağız" diye konuştu.