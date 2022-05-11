Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında konuştu - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hemen, bütün sığınmacıları kapı dışarı edelim, ne halleri varsa görsünler, bunu kimse diyemez. Ama biz bütün sığınmacıların da bu memlekette ilelebet kalmasını da doğru bulmayız." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu hatırlattı.

Engellilerin bir hafta boyunca değil, tüm yıl boyunca hatırlanmak istediklerini dile getiren Karamollaoğlu, iktidar olduklarında bu konuyu gündemlerinin en ön sırasına alacaklarını söyledi.

Türkiye'nin gündeminde ekonomi olduğunu belirten Karamollaoğlu, TÜİK verilerine göre nisanda yıllık enflasyonun yüzde 69,97 olduğunu anımsattı.

Gerçek rakamların bunun çok üzerinde olduğunu savunan Karamollaoğlu, üretici fiyatlarındaki endeksin ise yüzde 121 olduğunu vurguladı. Bunun önümüzdeki aylarda üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarına yansıyacağını belirten Karamollaoğlu, "İktidar enflasyon rakamlarıyla oynasa da mızrak artık çuvala sığmıyor, gerçeklerin üzerini örtemiyor." diye konuştu.

Kur korumalı mevduat uygulamasını da eleştiren Karamollaoğlu, doların durdurulamadığını kaydetti.

Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kur korumalı mevduat diye ortaya attıkları uygulama bunun temel sebebi. Fiili olarak dolar aslında çok daha yukarlarda. Siz fiilen dövize daha yüksek bir para ödüyorsunuz. Bundan kim istifade ediyor, tuzu kuru olanlar. Paradan para kazananlar. Garibanın öyle bir imkanı yok ki. Değerlerimizi ve inançlarımızı günlük politikalara alet ediyorlar. Bunları heba etmelerine rağmen, ne dövizi ne enflasyonu kontrol altına alabilmiş değiller. Faiz eskisinden daha beter hale geldi. Ülkemiz daha fakirleşti. Şu anda faiz lobisi diye adlandırdığımız kesim herhalde en rahat dönemlerinden birini yaşıyor. Ama biz yüksek enflasyondan hiper enflasyona doğru hızla adım atıyoruz."

Konut kredisi düzenlemesi

Daha önce konut sektöründeki sıkıntıları dile getirdiğini belirten Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve iktidarın da çeşitli paketler hazırlayarak konut sorununa kendince çözümler sunduğunu bildirdi.

Karamollaoğlu, yeni açıklanan konut kredisi rakamlarını eleştirerek, "Allah aşkına bir sefer de bizim beklentilerimizi karşılayacak adımları atın. Ama her seferinde yanlış adımlar atınca, millete fayda yerine zarar verince, ülkenin problemlerini çözmesi hayal olarak gözüküyor. Orta sınıfın, dar gelirlinin ev sahibi olması artık tamamen hayal. Hiçbir dar gelirli ev alamaz. Yine bunun rantından tuzu kuru olanlar faydalanacak." görüşünü paylaştı.

" Suriye'deki iç savaş önlenmeli"

Sığınmacılarla ilgili soru üzerine Karamollaoğlu, bu konuyu keskin ifadelerle ele almanın doğru olmadığını dile getirdi.

Bunun bir süreç olacağının altını çizen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Hemen, bütün sığınmacıları kapı dışarı edelim, ne halleri varsa görsünler, bunu kimse diyemez. Ama biz bütün sığınmacıların da, bu memlekette ilelebet kalmasını da doğru bulmayız. Onlar da kendi memleketlerine gidebilmeli. Bu nasıl sağlanır? Ancak, ülke yöneticileri arasında ciddi bir diyalog oluşturulursa, orada bir altyapı tesis edilirse insanların rahat yaşayabilecekleri, o zaman bu sığınmacı meselesi çözülür. 'Gönderirim, göndermem, hepsine sahip çıkarım', bu mantık doğru bir mantık değil. Bizim söylediğimiz, Suriye'deki iç savaş önlenmeli."