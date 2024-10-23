Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı Açıklaması

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısıyla ilgili, "Önemli bir süreç yaşarken, bir anda bunların olması egemen güçlerin yine Türkiye'de birlik ve beraberliği istemediğini gösteriyor.

23.10.2024 19:16
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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısıyla ilgili, "Önemli bir süreç yaşarken, bir anda bunların olması egemen güçlerin yine Türkiye'de birlik ve beraberliği istemediğini gösteriyor." dedi.

Özdağ, Meclis'te Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ile düzenlediği basın toplantısında, konularının nevruzun milli bayram olarak kabul edilmesine yönelik kanun teklifi vermeleriyle ilgili olduğunu ancak TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştiğini dile getirdi.

Saldırıyı kınayan ve Türkiye'nin topraklarının dünyanın en stratejik toprakları olduğunu vurgulayan Özdağ, egemen güçlerin bu topraklarda yaşayanları yalnız bırakmadığını ifade etti.

Türkiye'nin yol üstünde bir "bağ" olduğu benzetmesinde bulunan Özdağ, "Yol üstünde bağı olanla yarı güzel olanın başı dertten kurtulmazmış. Türkiye yol üstünde bir bağ, her geçen bu bağdan bir salkım üzüm kopartmak istiyor, herkes bu güzel yara kavuşmak istiyor. Ama herkes bilsin ki bu bağın bağbanı biziz, 85 milyonuz. Bu güzel yarın sevgilisi de sahipkarı da yine 85 milyondur." diye konuştu.

Türkiye'nin engellenmek istenildiğini dile getiren Özdağ, şunları söyledi:

"Önemli bir süreç yaşarken, bir anda bunların olması egemen güçlerin yine Türkiye'de birlik ve beraberliği istemediğini gösteriyor. O zaman herkese düşen görev, Kürt'üne, Türkmen'ine, Laz'ına Çerkes'ine, Alevi'sine Sünni'sine, dinlisine dinsizine, Müslüman'ına Hristiyan'ına düşen görev 'Türkiye Cumhuriyeti devleti benimdir, bu bayrak benimdir. Bu milletin ben bir parçasıyım, aidiyet duygum vardır' diye çıkması gerekmektedir."

İsa Mesih Şahin de TUSAŞ'a yönelik saldırıyı kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yaralananlara da şifa temennisinde bulunan Şahin, şöyle dedi:

"Bu tür saldırlar ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almakta, milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye çalışmaktadır. Bu tür hain saldırılar karşısında millet olarak daha da kenetlenmeyi, birlik, beraberlik içinde daha da güçlü bir şekilde hareket etmeyi becerebilen bir milletiz. Terörün hiçbir türü bizleri yolumuzdan döndüremeyecek ve ülkemizin atacağı büyük adımları engelleyemeyecektir."

Kaynak: AA

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