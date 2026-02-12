Saadet Partisi'nden Medya Buluşması - Son Dakika
Politika

Saadet Partisi'nden Medya Buluşması

Saadet Partisi\'nden Medya Buluşması
12.02.2026 18:52
Mahmut Arıkan, Sakarya'da medya mensuplarıyla buluşarak saha siyaseti ve yeni siyaset diline vurgu yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Sakarya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen "Medya Buluşması" programında konuşan Arıkan, "saha siyaseti"ni önemsediklerini söyledi.

Arıkan, 86 milyona ulaşmanın en kolay yolunun medya mensuplarıyla bir araya gelmek olduğunu belirterek, "Hem dertlerimizi anlatmak hem de dertlerini dinleme noktasında prensip kararımız var. Gittiğimiz illerde medyayla buluşarak güne başlıyoruz." dedi.

Ankara'nın gündeminin farklı olduğunu savunan Arıkan, "Ankara'nın gündemine bakıyorsunuz bambaşka şeyler konuşuluyor. Sahaya iniyorsunuz, Ankara dışındaki illere gidiyorsunuz, gündemin çok daha farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Emeklilerimizin, işçilerimizin, çiftçimizin, esnafımızın, medya mensuplarımızın probleminin Ankara'da konuşulmadığına üzülerek şahitlik ediyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin Yeniden Refah Partisi ile birleşme durumuna ilişkin sorusuna Arıkan, şu yanıtı verdi:

" Türkiye'nin meselesi partilerin birleşme meselesi değil, hangi partinin hangi partiyle ittifak yapacağı meselesi de değil. Türkiye'nin yeni siyaset diline, yüzüne ve yeni devlet adamı profiline ihtiyacı var. Problemler öyle 1-2 partinin bir araya gelmesiyle çözülecek aşamayı çoktan geçti. Kökten sistem değişikliğine, revizyona ihtiyacı var. Biz de bunun başlığına bazen '3. Yol', bazen 'Yeni Yol' dedik. Sistem ortaya koyduk, yoğun görüşme trafiği içerisindeyiz."

Aynı gayeyi güden, ilkeleri benimseyen partilerle bir araya gelmenin yollarını arayacağız. Yeniden Refah Partisi bunlardan biri. Güzel diyalog ortamı var, mekanizma işliyor. Birçok partiyle bu mekanizma işliyor. Seçimlere yakın zamanda daha somut açıklamalar yaparak Türkiye'deki kararsız seçmene umut olacak yolu inşa edeceğiz. Bununla alakalı güzel, olumlu gelişmeler var."

Programın ardından İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Arıkan, Adapazarı Uzun Çarşı esnafı ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Politika

SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden Medya Buluşması
