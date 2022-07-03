Saadet Partisi'nden "Van'ın Geleceği" çalıştayıyla ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Saadet Partisi'nden "Van'ın Geleceği" çalıştayıyla ilgili açıklama

03.07.2022 16:13
Saadet Partisi'nden "Van'ın Geleceği" çalıştayıyla ilgili açıklama

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, kentte düzenlenen "Van'ın Geleceği Çalıştayı" ile ilgili açıklama yaptı.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, kentte düzenlenen "Van'ın Geleceği Çalıştayı" ile ilgili açıklama yaptı.

"Van'ın Geleceği Çalıştayı" ile ilgili yapılan açıklamada, "Kentin trafik sorunun kısa vadede çözümünü herkes biliyor. Bunu niçin çalıştaya gerek var mı? Uçak sefer sayısının artırılması gerekiyor bundan dolayı çalıştaya gerek var mı? Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'nın iyi niyet ve hizmet etme amacıyla çalıştay düzenlediğine inanıyoruz. Ancak çalıştay öncesi etrafındaki yetersiz, kent hafızasından bihaber kişilerin 'Valim daha önce benzer toplantılar yapıldı, sonuç alınmadı. Bu toplantıların sonuçlarını sunabiliriz. Gerek görürseniz çalıştay yapalım' demeleri gerekirdi" denildi.

"Van'ın, Vanlıların zaman kaybına tahammülü yok" diye devam eden açıklamada, "Radikal kararlar alınarak sorunların zamanında çözülmesi gerekir. Van'ın sorunları bize göre sonuç vermeyen toplantılarla çözülmesi mümkün değildir. Van'ın kısa, orta ve uzun vadede çözüm bekleyen sorunlarını herkes biliyor. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yoktur" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Saadet Partisi Van İl Başkanlığının 2017 yılında "Van'ın Sorunları ve Çözüm Önerileri" isimli bir kitapçık hazırladığını, bu kitapçıkta Van'a dair her şeyin mevcut olduğu kaydedildi. - VAN

YORUMLAR
500
Saadet Partisi'nden Madımak Mesajı: 'Acımızı Unutmamak ve Yaralarımızı Sarmak Temennisiyle Hayatını Kaybeden 35 Vatandaşımızı Rahmetle Anıyoruz' Saadet Partisi'nden Madımak Mesajı: 'Acımızı Unutmamak ve Yaralarımızı Sarmak Temennisiyle Hayatını Kaybeden 35 Vatandaşımızı Rahmetle Anıyoruz' Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ: 'Erdoğan'ı Uyardık. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ: 'Erdoğan'ı Uyardık. İSTANBUL-KADIKÖY'DE GELECEK PARTİSİ ERKEN SEÇİM İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI İSTANBUL-KADIKÖY'DE GELECEK PARTİSİ ERKEN SEÇİM İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden 'Van'ın Geleceği' çalıştayıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 16:17:21. #1.13#
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden "Van'ın Geleceği" çalıştayıyla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement