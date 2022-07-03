Saadet Partisi'nden "Van'ın Geleceği" çalıştayıyla ilgili açıklama

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, kentte düzenlenen "Van'ın Geleceği Çalıştayı" ile ilgili açıklama yaptı.

"Van'ın Geleceği Çalıştayı" ile ilgili yapılan açıklamada, "Kentin trafik sorunun kısa vadede çözümünü herkes biliyor. Bunu niçin çalıştaya gerek var mı? Uçak sefer sayısının artırılması gerekiyor bundan dolayı çalıştaya gerek var mı? Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'nın iyi niyet ve hizmet etme amacıyla çalıştay düzenlediğine inanıyoruz. Ancak çalıştay öncesi etrafındaki yetersiz, kent hafızasından bihaber kişilerin 'Valim daha önce benzer toplantılar yapıldı, sonuç alınmadı. Bu toplantıların sonuçlarını sunabiliriz. Gerek görürseniz çalıştay yapalım' demeleri gerekirdi" denildi.

"Van'ın, Vanlıların zaman kaybına tahammülü yok" diye devam eden açıklamada, "Radikal kararlar alınarak sorunların zamanında çözülmesi gerekir. Van'ın sorunları bize göre sonuç vermeyen toplantılarla çözülmesi mümkün değildir. Van'ın kısa, orta ve uzun vadede çözüm bekleyen sorunlarını herkes biliyor. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yoktur" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Saadet Partisi Van İl Başkanlığının 2017 yılında "Van'ın Sorunları ve Çözüm Önerileri" isimli bir kitapçık hazırladığını, bu kitapçıkta Van'a dair her şeyin mevcut olduğu kaydedildi. - VAN