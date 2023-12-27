 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2. pist hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2. pist hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti için eleştirilen tünellerin üzerine yapılan pist, uluslararası hava taşımacılığına hizmet vermeye başladı. Tünelin inşa edilme sebebi ise yolun zarar görmemesi ve hava trafik kapasitesinin arttırılmasıydı.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda 2. pist hizmete girdi
27.12.2023 - 15:29,  Güncelleme: 15:40
Abone Ol

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti için inşa edilen tünel "açık hava tüneli" şeklindeki paylaşımlarla gündem olmuştu. Eleştirilen tünellerin üzerine yapılan 2. pist uluslararası hava taşımacılığına hizmet vermeye başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistinin altına inşa edilen tünel sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu. Tiytro sanatcısı Levent Üzümcü de yayınladığı videoda "Görmüş olduğunuz açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz 4 şeritli tünelde gördüğünüz gibi sadece 2 şerit kullanılabiliyor yandaki tünel de boş" demişti. Yapılan paylaşım sonrası Üzümcü'nün videoda söylediği sözler vatandaşlar tarafından tepki çekmişti.

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bulunduğu pist alanının uzatılması için inşaat yapıldığı, yapılan alanda TEM otobanı ile D-100 karayolunu birbirine bağlayan Kuzey-Güney bağlantı yolu olduğu ve çift gidiş gelişli yol olması nedeniyle yolun da zarar görmemesi için tünelin inşa edildiği görüldü. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hava trafik kapasitesinin arttırılması çerçevesinde geçtiğimiz günlerde hizmete açılan 2. pistin, altında bulunan otoyola zarar vermemesi adına yapılan tünellerde ise çalışmaların devam ettiği görüldü. Uluslararası hava taşımacılığı için büyük önem arz eden 2. pist üzerinde ise çok sayıda uçağın kalkış yaptığı görüldü.

Havalimanına yakın konumda yaşayan vatandaşlardan Bayram Yıldırım, "Ben doğuma büyüme Pendikliyim. Burası daha önce bir tarlaydı. Önce havaalanı yapıldı sonrasında tüneller inşa edildi. Havaalanının pisti uzatılınca Sabiha gökçen havaalanı Dünya standartlarında bir havaalanı oldu. Ancak tünellerle ilgili sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı. Boş alana tünel yapılıyor gibi paylaşımlarda bulunuldu. Üzerine dağ olmadan bir tünel yapıldığı söylendi. Ama şu an olayın böyle olmadığını görüyoruz. Bilgiye dayalı olmadan eleştiri yapıldığını görmüş olduk. Yapan devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz, vatana ve millete hayırlı olsun. Burası çok büyük bir havalimanı oldu, buranın yerlileri bunu biliyor. Yapılan ikinci pist hizmet vermeye başladı. Dünyanın birçok yerinde böyle uygulamalar olduğunu görebiliriz. ve şu anda yapılan bu ikinci pistin uluslararası taşımacılıkta ülkemizi önemli bir noktaya getirdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sabiha Gökçen Havalimanı, Levent Üzümcü, Ulaşım, Havacılık, Trafik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2. pist hizmete girdi - Son Dakika


16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21
Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02
Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı

Son Dakika
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02 Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55 Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 16:51:04. #1.13#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2. pist hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement