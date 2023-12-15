Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse CHP\'nin adayı olarak belirlendi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde yeniden CHP'nin adayı olarak belirlendi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, yerel seçimlerde Karabük'ün Safranbolu, Yenice ilçesi ile Yortan Beldesindeki adaylarını belirledi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse yeniden aday seçilirken Yenice Belediye Başkan adayı Enver Özgü, Yortan Beldesi Belediye Başkan adayı olarak da Ramazan Islak belirlendi.
Genel Merkezin Karabük merkez ile Ovacık, Eflani ve Eskipazar ilçesindeki adayları önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor - KARABÜK
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