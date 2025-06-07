Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Kurban Bayramı\'nda Beyşehir\'de Hastane Ziyareti Gerçekleştirdi

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi olan Konya'nın Beyşehir ilçesinde hastane ziyaretinde bulundu.

Kırbıyık, Beyşehir Devlet Hastanesi'ni gezdi, incelemelerde bulundu. Kırbıyık, hastanede hem sağlık çalışanları hem de tedavi gören hastalarla sohbet edip bayramlaştı. Kırbıyık'ın ziyaretine Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Başhekim Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu ve hastane yöneticileri eşlik etti. Kırbıyık'a ziyaretinde hastaneye ilişkin iletilen eksiklikler ve ihtiyaçlar aktarıldı, destek istendi. - KONYA