81 bin 108 sağlık emekçisinin kadroya geçişinde mutlu son! - Son Dakika
Üye Girişi

81 bin 108 sağlık emekçisinin kadroya geçişinde mutlu son!

28.04.2023 10:39

Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan toplam 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinde mutlu sona gelindi. Haberi sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayırlı olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7433 sayılı Kanun çerçevesinde 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığı müjdesini verdi.

"KADROYA GEÇİŞ İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞTIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 81 bin 108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • HERO: Gider ayak yancılarada iş verildi.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Fahrettin Koca, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 81 bin 108 sağlık emekçisinin kadroya geçişinde mutlu son! - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Son Dakika! Sudan'a giden Türk tahliye uçağına ateş açıldı
10:37 Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kent'i kadrosuna katmak için hamle yaptı
10:32 Deniz Seki son halini paylaştı, görenler Hadise ve Demet Akalın'a benzetti
10:32 1 kuruş bonservis ödemeden bomba transfer! Fenerbahçe'den Kent sürprizi
10:22 Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki gösterdi: Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey
10:16 Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a "Atatürk Havalimanı" tepkisi: Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey
10:12 Bolu ve Düzce'de nisan ayının sonunda yüksek kesimler beyaza büründü
10:05 Bolu ve Düzce'de nisan sonunda kar sürprizi! Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı
10:02 Trump'tan Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anlara gönderme!
09:56 Trump, Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anları taklit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 11:06:34. #1.11#
SON DAKİKA: 81 bin 108 sağlık emekçisinin kadroya geçişinde mutlu son! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement